Man steekt zichzelf in brand aan gerechtsgebouw: wellicht wanhoopsdaad

Kortrijk - Aan het gerechtsgebouw in Kortrijk heeft een man zichzelf dinsdag omstreeks 12 uur in brand gestoken. Daarna is hij op de politie afgestormd. De brandweer kon de vlammen blussen, maar de man verkeert wel nog steeds in levensgevaarwel gewond.

Aanvankelijk leek het erop dat de man brand wilde stichten op het plein aan de voorkant van de Kortrijkse politierechtbank. Hij goot eerst benzine op het plein en stak daar het vuur aan.

Op geregelde tijdstippen goot de man wat extra brandstof op het vuurtje. Hij overgoot ook zijn eigen jas. Toen de politie ter plaatse kwam, stak hij ook zichzelf in brand. Daarop rende hij in de richting van de politie. De hulpdiensten konden het vuur snel doven, maar de man raakte wel gewond. De brandweer koelde hem met water. De man werd met zware branden opgenomen in het ziekenhuis. Hij verkeer nog steeds in levensgevaar.

Volgens het parket van Kortrijk gaat het om een 38-jarige man van Marokkaanse afkomst uit Kortrijk. Hij bezocht de rechtbank om informatie te krijgen over een lopende zaak. Toen hij opnieuw buiten kwam, stak hij zichzelf in brand. Volgens het parket wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad.