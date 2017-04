Nu begeven ook de fundamenten van Club Brugge het

De titel lijkt verder weg dan ooit voor Club Brugge na het gelijkspel op het veld van Zulte Waregem. Bovendien zijn er enkele tendensen waarneembaar die doen vermoeden dat de lijdensweg van blauw-zwart nog niet ten einde is: niet enkel is de doelpuntenproductie in Play-off 1 stilgevallen (geen wonder gezien de blessurelast in dat compartiment), maar nu lijken ook de defensieve fundamenten onder de Brugse titelhoop het te begeven...