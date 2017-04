Vergeet Play-off 1, in Play-off 3 is het pas echt spannend

Terwijl in Play-off 1 Anderlecht op weg is naar een 34ste titel en Play-off 2 voor de meeste ploegen een maat voor niets is, wordt er in Play-off 3 op leven en dood gestreden: na een onwaarschijnlijke inhaalrace van Lommel United staan de vier ploegen op één punt van mekaar. Wie laatste eindigt, degradeert naar de hoogste amateurklasse.

De stand aan het einde van de reguliere competitie van de Proximus League was duidelijk: Lommel United kon in 28 matchen amper 18 punten verzamelen. OHL, de voorlaatste in de stand, had er dertig. En dus leek Play-off 3 een maat voor niets te worden: vier ploegen waarvan enkel de laatste degradeerde. Ja, de punten werden gehalveerd, maar zou OHL nu echt een voorsprong van zes punten op Lommel prijsgeven? Wel: ja dus.

Want toen begon een onwaarschijnlijke reeks: Lommel won elke match, alle andere wedstrijden in Play-off 3 eindigden in een gelijkspel. En zo staan de Limburgers vier speeldagen later plots op een veilige derde plaats, voor Cercle Brugge en op een punt van OHL en Tubeke.

Het sprookje kan zelfs nog mooier worden: als Lommel deze vrijdag wint van Cercle Brugge, is het zowaar gered.

