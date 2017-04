Vader gaat wel heel ver om dochtertje dat ongelukje had te troosten

Ben Sowards is ongetwijfeld een papa uit de duizend. Omdat zijn dochtertje Valerie op school een ongelukje had gehad, snelde hij naar school om haar op te halen, maar niet voordat hij zelf zijn broek met water besprenkelde. Hij slaagde er in haar op die manier aan het lachen te brengen en zo weer op te beuren na de onaangename ervaring.

Alles begon toen mama Connie Sowards een telefoontje kreeg van de school van Valerie met de mededeling dat het 6-jarige meisje compleet over haar toeren was nadat ze in haar broek had geplast. Ze smeekte om haar ouders en dus sprong papa Ben zodra hij het verhaal hoorde de auto in om haar op te pikken. Maar voor hij vertrok, besloot hij eerst zijn broek nat te maken met water zodat Valerie zich niet alleen hoefde te voelen en hij haar zo aan het lachen kon brengen.

En het lukte. Hij ging het kantoor binnen waar Valerie op hem zat te wachten en vroeg haar naar haar schooltas zodat hij die kon gebruiken om voor de natte plek te houden. "Ze keek me vol ongeloof aan", vertelt hij. "Toen begon ze ermee te lachen. Het was zo grappig."

Met zijn actie doet Bel uit Utah ongetwijfeld een gooi naar de titel van beste papa van het jaar. Het was zijn oudste dochter Lucinda die een foto van haar vader met natte broek en haar zusje Valerie op Twitter deelde en zo ging zijn verhaal viraal. Heel wat mensen lijken hem in elk geval te bewonderen voor de moedige actie die hij ondernam.