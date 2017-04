Michel Preud’homme weet welke straf hem boven het hoofd hangt na woedeaanval

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie twee weken schorsing en 600 euro boete gevorderd als sanctie voor Club Bruggecoach Michel Preud’homme.

In de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-1) op speeldag twee van de play-offs sloegen bij Preud’homme de stoppen door toen de Zebra’s bij een 1-0 stand een penalty kregen, na betwistbaar handspel van Ricardo van Rhijn. De Nederlander van Club Brugge werd in de rug geduwd, verloor naar eigen zeggen zijn evenwicht en raakte zo het leer met de hand. Scheidsrechter Luc Wouters moest na de gefloten strafschop zijn vierde official even bijstaan om de gemoederen op de Brugse bank te bedaren. Preud’homme werd niet naar de tribunes gestuurd, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie kreeg de fase een disciplinair staartje.

De fase kostte kinesist Jan Van Damme al drie maanden schorsing, waarvan tot en met 26 mei effectief. Hij gaf tijdens het tumult een duw aan de vierde official.

De Geschillencommissie maakt dinsdagnamiddag zijn sanctie bekend.

De bewuste fase: