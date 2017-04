Al 352 bedrijven hebben kmo-groeisubsidie aangevraagd

Sinds de start van de kmo-groeisubsidie in mei 2016 hebben 352 bedrijven de subsidie aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-fractieleider Matthias Diependaele heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA). Hoewel het instrument met wat vertraging op gang is gekomen, tonen de cijfers volgens Diependaele wel aan dat het instrument aanslaat.

In 2015 hervormde minister Muyters de bestaande ‘kmo-portefeuille’ naar twee complementaire subsidie-instrumenten: een vereenvoudigde kmo-portefeuille gericht op ondernemerschapsbevordering via opleiding en advies en een kmo-groeisubsidie. Dit is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s met groeiambitie ondersteunt.

De kmo-groeisubsidie laat kleine en middelgrote ondernemingen toe om jaarlijks tot 50.000 euro aan subsidies te ontvangen om hen door een kantelmoment of groeitraject te helpen. Het instrument ging van start op 1 mei 2016.

Uit de cijfers die N-VA-fractieleider Matthias Diependaele heeft opgevraagd, blijkt nu dat op minder dan een jaar tijd 352 bedrijven de groeisubsidie hebben aangevraagd. Intussen zijn ook 152 dossiers goedgekeurd en werd voor 3,8 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd.

Eigenlijk was in 2016 10 miljoen euro voor de maatregel voorzien. Diependaele erkent ook dat het instrument met wat vertraging op gang is gekomen.

Er moet ook nog geoordeeld worden over 81 dossiers en de verdeling van 1,5 miljoen euro aan subsidies. Ook dit jaar is er voor de groeisubsidie 10 miljoen euro voorzien. Doelstelling is om in 2017 in totaal 400 dossiers te subsidiëren.

“Kmo’s vinden traditioneel minder goed hun weg naar het innovatie-instrumentarium en innoveren doorgaans ook minder. Ik ben dan ook verheugd dat dit instrument op hun maat aanslaat”, besluit Diependaele.