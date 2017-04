Lierse dreigt coach (opnieuw) en sterspeler even te moeten missen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil Fred Vanderbiest, hoofdcoach van SK Lierse, één week schorsing en een boete van 200 euro opleggen. Die vordering maakte bondsprocureur Chris Vandenbossche dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal bekend. Bovendien dreigt sterspeler Manuel Benson twee speeldagen aan de kant te moeten toekijken.

Fred Vanderbiest, die geschorst was voor de thuismatch tegen Standard (1-0) in Play-Off 2A, zou de regels op het verbod tot communicatie omzeild hebben. Volgens de aanwezige Match Delegate stuurde Vanderbiest tot tweemaal toe een scout naar de dugout om richtlijnen te geven aan T2 Chris Janssens. SK Lierse stelde op tv-beelden echter vast dat het de geschorste kapitein Thomas Wils was die instructies van de hoofdscout doorspeelde aan de technische staf. “En dat is niet verboden. We ontkennen niet dat er gecommuniceerd geweest is, maar Fred Vanderbiest handelde ter goeder trouw en heeft zijn schorsing niet proberen te omzeilen”, zei de raadsman van de Pallieters. “Vanderbiest mocht ook op de trainersbank plaatsnemen, want zijn schorsing was niet eens aangegeven op het wedstrijdblad, maar we hebben geen risico’s genomen en lieten hem plaatsnemen in de tribunes.”

Als de Geschillencommissie de strafvordering bevestigt, moet Vanderbiest in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren (22/04) en de verplaatsing naar Union (25/04) opnieuw plaatsnemen in de tribunes.

Benson riskeert twee speeldagen schorsing

De Geschillencommissie vorderde ook twee speeldagen schorsing en 200 euro boete als minnelijke schikking voor Manuel Benson, de talentrijke winger van SK Lierse.

In de 50e minuut van de derby tegen KV Mechelen (1-0) stapte Benson op de knie van Glenn Claes, die eerder de bal met een glijdende tackle beroerde. Volgens de Reviewcommissie was de actie “een bewuste beweging”, waardoor de commissie het Bondsparket aanmaande tot vervolging. “Dit hoort niet thuis op een speelveld. Een talentrijke speler als Manuel heeft zo’n acties niet nodig”, zei procureur Chris Vandenbossche.

Ploegafgevaardigde Roel Rymen betwist dat Benson de beweging bewust maakte. “Manuel Benson wilde Claes niet kwetsen en had ook steeds oog voor de bal. De voorbije twee jaar heeft Benson geen enkele gele kaart gekregen”, zei Rynen. “We gaan met hem ook analyseren hoe we dergelijke situaties in de toekomst kunnen vermijden.”

Indien de Geschillencommissie de strafvordering van het parket dinsdagnamiddag bevestigt, mist Benson de wedstrijden tegen Waasland-Beveren (22 april) en Union (25 april).