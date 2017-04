Advocaat van Charleroi geeft Bondsparket veeg uit de pan

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie “een gepaste disciplinaire sanctie” gevraagd voor Charleroi-coach Felice Mazzu. “Het parket gedraagt zich naar de wijsheid van de commissie”, zei bondsprocureur Chris Vandenbossche.

Mazzu keek zaterdag vanuit de tribunes toe wanneer Charleroi in eigen huis 1-1 gelijkspeelde tegen KV Oostende. De trainer van de Zebra’s was één week geschorst, assistent-coach Mario Notaro nam in de openingsmatch van Play-Off I de honneurs waar in de neutrale zone. Toch leek Mazzu via scout Miro Linari, die naast Mazzu in de tribunes plaats had genomen en oortjes droeg, in contact te staan met enkele leden van zijn technische staf. De aanwezige Match Delegate was nam het voorval op in zijn verslag, waardoor het Bondsparket verplicht was over te gaan tot vervolging. “De oortjes zijn meer dan verdacht, zoals men weet is het verboden voor een geschorste trainer te communiceren met zijn spelers en technische staf”, zei Vandenbossche, die evenwel geen concrete strafvordering maakte.

Mazzu, vertegenwoordigd door advocaat Jean-Philippe Mayence, beweerde niet te weten waarom “zijn goede vriend” Linari oortjes droeg. Charleroi hekelt het gebrek aaan aangeleverd bewijs. “Mazzu draagt geen oortjes, T2 Mario Notaro draagt geen oortjes en niemand van de technische staf draagt oortjes. Enkel leden van de medische staf, die niet tot de technische staf behoren, hebben zoals bijna elke wedstrijd oortjes in”, zei Mayence, die zich vragen stelde bij de juridische correctheid van de vervolging.

“Er is sprake van verdenking, maar er wordt geen enkel bewijs aangeleverd. In termen van rechtspraak is dat hoogst uitzonderlijk. Ik moet de commissie niet uitleggen dat dat een gevaarlijk precedent kan creëren.” Volgens Mayence is de rol van het Bondsparket ook dubieus, procureur Marc Rubens zou immers een persconferentie ingelegd hebben om de vervolging van Mazzu bekend te maken. “Deze vordering is illegaal en dat stoort me mateloos”, aldus Mayence, die ook wees op het verslag van de Match Delegate, waarin stond dat Mazzu geen direct contact had gehad met spelers of technische staf.

Behalve een schorsing en een boete opgelegd door de KBVB riskeert Mazzu ook 5.000 euro boete van de Pro League, die het incident op zijn volgende raad van bestuur op tafel legt.