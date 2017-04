Na een eigen koffiebar stelt Simon Mignolet nu ook een eigen koffielijn voor

Sint-Truiden - Rode Duivel Simon Mignolet heeft dinsdagnamiddag tijdens een persconferentie in de Bloesembar in Sint-Truiden zijn eigen koffielijn voorgesteld. De doelman van Liverpool en de Rode Duivels opende in oktober 2016 zijn eigen koffiebar. Een eigen koffielijn beschouwt Mignolet als een logisch vervolg.

“Ikzelf ben misschien wel het grootste streekproduct van Haspengouw”, zegt Simon Mignolet met een knipoog bij het begin van zijn persconferentie. “Ik ben een Truienaar, een Haspengouwer en ook al voetbal ik nu in Liverpool, ik zal altijd een jongen van hier blijven. Sinds ik samen met mijn broer Wouter een eigen koffiebar heb, weet ik dat het ondernemen mij in het bloed zit. In mijn vrije tijd ben ik er veel mee bezig. Ik ben een koffieman en ik merk in Engeland dagelijks dat koffie en koffiebars hip zijn. Een eigen koffielijn is voor mij een logisch vervolg op mijn koffiebar. Het project zat al even in de pijplijn en achter de schermen is er hard aan gewerkt. Nu Haspengouw letterlijk in volle bloei staat, leek het mij het moment om mijn koffielijn voor te stellen.”

Het nieuwe product van Mignolet heet ‘Twenty Two Inspired’. “Deze koffie bestaat uit een blend van speciaal geselecteerde Arabica-bonen uit Burundi en Brazilië”, weet Simon Mignolet. “Met zijn zeer frisse, fruitige maar toch pittige smaak is deze blend gebaseerd op de ‘Twenty Two Original’ die exclusief in onze koffiebar te drinken is. De koffie die we vandaag lanceren kan ook thuis gedronken worden. Onze producten creëren we in Haspengouw en daar ben ik enorm fier op. De kinderen hier vandaag aanwezig zijn onze toekomst. Zij zullen ervoor zorgen dat we dit blijven doen. Ik probeer alvast mijn steentje bij te dragen.”