Bier met citytrip naar Brugge belandt in... Brugge

Brugge - De flesjes Brugse Zot waarmee een citytrip te winnen is naar Brugge, zijn gewoon in Brugge zelf te koop. Het bier is bestemd voor de Nederlandse markt, maar wordt door supermarktketen Albert Heijn ook in België verdeeld.

Ruim een miljoen flesjes Brugse Zot met een code onder de kroonkurk stuurde brouwerij De Halve Maan naar Nederland, goed voor liefst duizend citytrips naar Brugge met overnachting en restaurantbezoek. De brouwerij, de Brugse hotelsector, Toerisme Vlaanderen en de stad Brugge investeerden samen meer dan een half miljoen euro in de promotiecampagne om de noorderburen te charmeren, maar nu blijkt dat de flesjes Brugse Zot met een wedstrijdcode ook in België te verkrijgen zijn.

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn stuurde immers een deel van het bier terug naar het land en zelfs de stad van herkomst. Zo zijn de wedstrijdflesjes ook te koop in de vestiging in Sint-Pieters, op een paar kilometer van de brouwerij. “Het is zo dat al onze winkels, dus ook die in België, vanuit Nederland worden beleverd. Met dezelfde producten dus”, zegt Sally Herygers, woordvoerder van Albert Heijn, die geen graten ziet in de situatie. “Brugge is een fijne stad, en er is niets mis met een vakantie in eigen land of eigen stad.”