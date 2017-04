Worden haarpiercings en doorkijkbloesjes de trends van de festivalzomer?

Het Californische festival Coachella is bepalend voor de modetrends voor komende festivalzomer. Wij zetten er tien op een rij die je straks misschien spot op de Belgische weides.

Glinsterende ogen

Glitters boven, onder en langs de ogen zijn hip. Of wat dacht je van klevertjes net boven de wenkbrauwen die je een buitenaardse touch geven. Rihanna ging nog een stapje verder en hulde zich in een glitterpak van Gucci. “Shine bright like a diamond”, moet ze ze gedacht hebben.

Hoeden

Van een flaphoed tot een model met een hardere boord: ze geven je look een coole touch én beschermen je hoofd tegen de zon. Korte coupe? Laat dan een plukje haar vanonder de hoed tevoorschijn komen zoals in de jaren ‘80 in de mode was.

Franjes

Al enkele jaren een vaste waarde op coachella: franjes. Aan je broek, heuptasje, schoenen, riem, jas of broek. Bijna elke outfit verandert op slag in een look die perfect past op de weide. Staat mooi in combinatie met kant- en haakwerk.

Hoge beensplitten

Dit jaar mag je ook je benen tonen. Rokken met een dubbele beensplit of zelfs een broek met wapperende pijpen. Als de wind erin speelt krijg je een vakantievibe. Ook deze trend is Rihanna meester, al zijn de dijlaarzen eronder niet bepaald makkelijk op een festivalterrein.

Doorkijktops

Less is more. Een badpak of bikini onder een top of jurkje in doorkijkstof en je bent helemaal klaar voor de festivals. Katy Perry (midden) geeft alvast het goede voorbeeld.

Zwierige hemden

Of je nu nog een kimono hebt liggen of een ultralang hemd: het kledingstuk is perfect om over een basic festivaloutfit te dragen, bestaande uit een top en short.

Blote schouders

Blote schouders - een of allebei - zijn een blijvende trend. Victoria’s Secret model Alessandra Ambrosio (rechts) koos voor een playsuit met ruches met mouwen, maar wel met cut-outs ter hoogte van haar schouders.

De bralette

De bralette is de crop top van deze zomer en de combinatiemogelijkheiden zijn eindeloos. Draag met een shortje, broek met hoge taille of gewoon onder een transparante tuniek of jurk. Kendall Jenner (links) droeg een metallic exemplaar en combineerde nonchalant met een los hemd en witte broek met hoge taille.

Lokken zoals een zeemeermin

Haal gerust de zeemeermin in jezelf naar boven, want meer dan één gek kleurtje in je haar blijft populair. Kylie Jenner ging voor fluogroene lob en leek meer op een waternimf, maar dan van eentje vanop een andere planeet.

Haarpiercings

Mag het allemaal iets minder extreem met je haar? Dan kun je piercings toevoegen aan een vlechtkapsel. Het doet geen pijn - tenzij je ergens aan blijft haperen - en is zeer fotogeniek.