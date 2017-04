‘Temptation’ Natasja pronkt met haar poep, maar zie jij waarom iedereen haar uitlacht?

'Temptation Island'-verleidster Natasja heeft zich op Instagram laten verleiden tot een trucje dat heel wat celebs haar al voordeden. Om haar achterwerk iets boller te doen lijken, gebruikte ze een klein beetje photoshop. Dat daarmee ook het ijzeren hekje achter haar wat bol kwam te staan, daar had ze niet bij stilgestaan.

Sinds de Kardashians de wereld veroverden met hun weelderige rondingen, is de verleiding groot voor anderen om er net zo uit te zien, natuurlijk of niet. Ook ‘Temptation’ Natasja heeft duidelijk toegegeven aan de verleiding van photoshop, en ook al deden heel wat grote sterren het haar al voor (met even veel, of weinig, succes), toch maakte ook Natasja de vergissing geen rekening te houden met wat er in de achtergrond allemaal mee vervormt als je je eigen lichaamsvormen aanpast in photoshop.

De foto verzamelde heel wat reacties sinds hij gepost werd, waarvan de grote meerderheid gaat over hoe het metalen hekje achter de verleidster met haar achterwerk mee buigt.