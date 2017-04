Hamburgers uit Manhattan komen naar Antwerpen

Na Brussel komt MANHATTN’S, het burgerconcept dat de beste burgers uit The Big Apple naar België wil brengen, deze zomer ook naar Antwerpen. Met Amerikaanse bediening én zelfgemaakte Belgische frietjes.

Met MANHATTN’S willen Jerome en Philippe Vandermeulen kwaliteitsvolle burgers serveren zoals ze te vinden zijn in het trendy Meatpacking District in New York. Die combineren ze met zelfgemaakte Belgische frietjes en sauzen.

Op de kaart onder andere de Empire Burger, zoals alle rundsburgers in MANHATTN’S met grass fed vlees van het Ierse Angus-ras, gekarameliseerde ajuin en barbecuesaus. De Tribeca Chicken Burger combineert dan weer gemarineerde en gegrilde kip met een pepersaus en pickles. Voor de vleesonthouders is er de Brooklyn Veggie Burger en afsluiten kan je met een ice cream sandwich.

De MANHATTN’S-restaurant gaan mee in de nieuwe trend van het fast casual dining, waarbij fastfood wordt geserveerd in een restaurantsfeer, met meer aandacht voor voedselkwaliteit en service. Eerder ging ook bijvoorbeeld McDonald’s al mee in die trend door bediening aan tafel in te voeren. MANHATTN’S belooft zich op vlak van bediening vooral te onderscheiden met de ‘typische energieke en levendige American service’.

De Antwerpse MANHATTN’S opent op 8 juni op de hoek van de Groenplaats tegenover de Nationalestraat, waar voordien de Ierse pub Celtic Ireland zat. De broers openden eerder al twee filialen in Brussel.