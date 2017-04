Opgetutte dronken vrouw krijgt meedogenloze vuistslag van buitenwipper

Een Britse vrouw zal haar nachtje uit in Liverpool niet snel vergeten: de dronken dame viel een gespierde buitenwipper aan, maar kreeg zelf een verwoestende draai rond de oren en belandde net niet op de straatstenen. De beelden van het onthutsende incident vonden maandag hun weg naar Twitter, waardoor de dronken vrouw in kwestie haar verhaal kon doen en nu beweert dat niets is wat het lijkt.

Mickyla Peberdy was naar eigen zeggen enorm aangeschoten toen ze de vuistslag incasseerde, maar beweert op Twitter dat de schuld volledig bij de buitenwipper ligt en probeert nu haar verhaal te doen op sociale media. “De buitenwipper sleurde me bij mijn benen van tafel toen ik erop stond te dansen”, schreef de Britse bij de video op Twitter. “Hij vroeg me niet eens om naar beneden te komen, hij trok me van tafel en sleepte me door het café.”

De korte video van het schokkende incident werd maandag op Twitter gepubliceerd en werd ondertussen al duizenden keren bekeken. De jonge vrouw beseft dat het korte fragment haar in een slecht daglicht stelt, maar blijft erbij dat de buitenwipper de grote schuldige is en zegt trots te zijn omdat ze opkwam voor zichzelf.

Andere Twitter-gebruikers zijn echter van mening dat ze de snoeiharde mep verdiende en dat ze het zelf heeft gezocht door haar dronken uitspattingen, maar daar is Mickyla het niet mee eens: “hetzelfde zou zijn gebeurd als ik nuchter was. Zijn optreden was absoluut niet nodig.”