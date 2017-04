Belgische vrouw sterft op terugreis in luchthaven

Een 57-jarige vrouw is zondagavond overleden op de luchthaven van Caïro. Daar zou ze inchecken op een vlucht met bestemming Brussels Airport. Ze werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse.

Rahma H. (57) had de Belgisch-Marokkaanse nationaliteit en keerde zondagavond terug van een bedevaart in Mekka.

Toen ze met een vlucht van Egypt Air landde op de luchthaven van Caïro in Egypte, werd ze getroffen door een hartaanval. Alle reanimatiepogingen ten spijt stierf ze ter plaatse.

Alhoewel ze de dubbele nationaliteit had, waren het de Marokkaanse autoriteiten die werden verwittigd om de familie in te lichten van het drama. Op vraag van de familie is het lichaam van de vrouw intussen naar Marokko gerepatrieerd om daar te worden begraven. Dat zou intussen al gebeurd zijn.