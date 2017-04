Peter Maes solliciteert openlijk naar job bij Standard

Peter Maes zit op dit moment zonder job na zijn ontslag bij Racing Genk, maar zegt zeker geen neen moest Standard komen aankloppen. Dat liet de Limburgse trainer eerder al verstaan bij het regionale TV Limburg en ook bij Proximus TV bevestigde hij zijn interesse. “Standard zou een mooie uitdaging zijn”, klonk het.

“Standard is een topclub, dus dat zou weer een mooie uitdaging zijn”, vindt Peter Maes die ook gelijkenissen ziet met zijn vorige werkgevers. “De clubs waar ik eerder al aan de slag ging, waren ook deels in verval toen ik begon. Standard is nog steeds een ploeg met veel aanzien, dat heb ik graag. Ik zou zeker geen neen zeggen.”

Bij Standard ontkennen ze echter met klem de piste-Maes. De club zoekt in ieder geval wel een coach die de wispelturige kleedkamer naar zijn hand kan zetten. Bij de Luikse supporters is Sergio Conceicao bijzonder populair, maar hij is aan een sterke periode bezig in de Ligue 1, bij Nantes.