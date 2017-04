Genk is op zijn hoede voor... godsdienstleraar

KRC Genk-Celta de Vigo van morgen wordt geleid door de 38-jarige Schot William Collum. Hij combineert het scheidsrechterschap met een job als godsdienstleraar, is geheelonthouder, een fervent langeafstandsloper én hij haat naar eigen zeggen matennaaiers. Dat laatste is deels te merken aan zijn gulheid met kaarten. Collum trekt gemiddeld ruim vier keer per wedstrijd geel en 29 rode kaarten in 101 internationale wedstrijden is ook niet mis.

In 2015 maakten AA Gent-spelers Dejaegere en Foket kennis met zijn strengheid. Bij hun debuut in de Champions League, thuis tegen Lyon (1-1), werden beiden uitgesloten. Collum was ook aanwezig op Euro 2016 en floot dit seizoen al wedstrijden van onder meer Real en Bayern München.