Geheime documenten over de Holocaust werpen ander licht op de geallieerden

Uit geheime documenten blijkt dat de geallieerden al twee en een half jaar voor de ontdekking van de joodse concentratiekampen op de hoogte waren van de Holocaust. De geallieerde machten maakten hierover in december 1942 zelfs al een publiek statement, zo blijkt nu. Desondanks deden ze te weinig om de joden te redden, aldus onderzoeker Dan Plesch, die de documenten kon inkijken.

Nieuw materiaal van de Verenigde Naties onthult dat zowel de VS, de UK als de voormalige Sovjet-Unie al in december 1942 wisten dat minstens twee miljoen joden vermoord waren en dat vijf miljoen anderen het risico liepen om omgebracht te worden door de nazi’s. Ondanks deze info deden de geallieerden echter te weinig om hen ook effectief te redden, aldus onderzoeker Dan Plesch, professor aan de SOAS University of London.

Onderzoeker Plesch baseert zich op een archief dat de afgelopen 70 jaar niet toegankelijk was voor onderzoekers. Hij zegt dat de nieuwe documenten aantonen hoe reëel de ontkenning van de Holocaust was.

December 1942

Anthony Eden, de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, zei eind december 1942 tegen het Britse Parlement: “De Duitse autoriteiten vinden het niet genoeg om joden te weigeren op alle plekken waar hun barbaarse naziregels gelden, ze zijn nu zelfs overgegaan tot het uitvoeren van Hitlers doel om alle joden uit te roeien.”

“Al te veel vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk”

In maart 1943 liet Viscount Cranborne, een minister uit het oorlogskabinet van Winston Churchill, dat de joodse bevolking niet als een “speciaal geval” behandeld moest worden. Hij zei ook dat het Verenigd Koninkrijk al “te veel vluchtelingen” moest opvangen en dat er geen plaats meer was in het land.

Aanklachten tegen de nazi’s

Op basis van getuigenissen die uit de concentratiekampen gesmokkeld werden, stelden de geallieerde machten wel aanklachten op tegen de nazi’s. Ze baseerden zich hierbij ook op documenten van verzetsbewegingen uit verschillende landen die door de nazi’s bezet werden.

Antisemieten in Amerikaanse regering

Ondanks de verzameling van bewijsmateriaal en de vervolging van honderden nazi’s vindt onderzoeker Plesch dat de geallieerden niet genoeg deden om de joden te helpen. Hij legt de verantwoordelijkheid hiervoor deels bij antisemieten in de Amerikaanse regering. Zij zouden de inspanningen van president Franklin D Roosevelt tegengehouden hebben.

Blijkbaar zouden bepaalde individuen zich zorgen gemaakt hebben over de impact van de nazivervolgingen op de economische banden met Duitsland na de oorlog. “Eén van de redenen die de VS en de UK gaven voor de beperkte vervolgingen was dat men een aantal van die nazi’s nodig had om Duitsland her op te bouwen en de confrontatie aan te gaan met het Communisme. Het Communisme werd destijds namelijk als een groter gevaar gezien”, legt Plesch uit.

Beseften de geallieerden de ware impact van de jodenvervolging?

Op de site van Yad Vashem, het Israëlische Holocaust herdenkingsmonument, verwijst men eveneens naar de verklaring van de geallieerden over de jodenvervolging in december 1942. Zij benadrukken dat het onduidelijk blijft in hoeverre de geallieerden de werkelijke impact van die Holocaust doorhadden. “De oprechte shock bij de geallieerden die de kampen bevrijd hebben op het einde van de oorlog, doet ons vermoeden dat ze de draagwijdte hiervan niet ten volle beseften.”