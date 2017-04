Piek aan spoorlopers tijdens paasvakantie ondanks hardere campagnes en hogere boetes

Hardere campagnes, ­boetes tot 3.000 euro, tientallen struikelmatten en nog een pak meer hekken. Ze moeten ons van de sporen houden, en toch zijn er nog nooit zoveel spoorlopers geweest. Dit jaar zijn er al 226 meldingen geregistreerd, een kwart meer dan in het ­recordjaar 2016.

Alleen al in de paasvakantie heeft Infrabel, de beheerder van de spoorwegen, 39 meldingen ontvangen. “Bij schoolvakanties weten we dat we ons aan een piek mogen verwachten. Dat was deze paasvakantie ook zo. Kinderen vervelen zich en zoeken de spanning op. Dat risico vinden ze maar al te vaak op en langs de sporen”, zegt Thomas Baeken, woorvoerder van Infrabel.

Vooral pendelaars

Toch zijn het niet de jongeren die het vaakst op de sporen staan. In bijna de helft van de meldingen gaat het om pendelaars: op zoek naar een kortere weg naar huis of naar het andere perron. “Dat blijkt uit een bevraging die we bij duizend reizigers en bewoners in de buurt van stations hebben afgenomen”, klinkt het. “Ook wandelaars die een mooie wandelroute denken te vinden langs het spoor komen we veel tegen.”

Toch zou de boodschap na jaren van campagnevoeren al lang duidelijk moeten zijn: op of langs de sporen lopen is strafbaar. Een boete kan oplopen tot 3.000 euro. Want als de politie je pakt, moet je het altijd gaan uitleggen voor een rechter.

Extra alert spoorpersoneel

Tot gisteren stond de teller op 226 meldingen, nog eens 50 meldingen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Infrabel legt een deel van de verklaring ook bij het spoorpersoneel dat extra alert is.

Volgend maand komt er een nieuwe campagne, gericht op scholen en jongeren. “Hoe vroeger we jongeren benaderen, hoe groter de kans dat we hen op andere gedachten kunnen brengen. Het zal een werk van lange adem zijn”, zegt Baeken. “Maar dat was ook zo bij de bob- en antirookcampagnes. Er zijn dit jaar al drie doden en één zwaargewonde gevallen door spoorlopen. We mogen niet opgeven.”