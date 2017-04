Groen wordt derde grootste partij, Michel populairste politicus in Vlaanderen

In de jongste politieke peiling vormen Groen en N-VA het perfecte spiegelbeeld. Groen blijft stemmen winnen, N-VA zit in dalende lijn. Nog opvallender: de populairste politicus van Vlaanderen is een Waal, premier Charles Michel (MR).

Vergeleken bij de federale verkiezingen van mei 2014 heeft N-VA significant aan populariteit ingeboet, Groen, Vlaams Belang en PVDA hebben significant gewonnen. Dat blijkt uit de jongste peiling van De Standaard en VRT (ook al blijft de PVDA zo klein dat ze moeilijk meetbaar is). Vooral Groen maakt daarbij een opvallende klim. Met dit resultaat zou Groen als derde partij uit de stembus komen en zelfs nipt groter worden dan Open VLD, al is het verschil verwaarloosbaar.

Foto: rr

Dalende trend bij N-VA

Vooral het verschil met N-VA is opvallend. Die partij laat peiling na peiling een licht dalende trend zien, al is de voorsprong op de concurrentie nog bijzonder groot.

Bij de populairste politici overtroeft Michel al zijn collega’s. Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers kan zich voorstellen voor hem te stemmen. In de vorige peiling stond hij nog op plaats vier. Ook zijn voorganger Elio Di Rupo (PS) was als premier wel populair, maar hij voerde de Vlaamse pop poll nooit aan.

Theo Francken op de tweede plaats

De kloof met de nummer twee, Theo Francken (N-VA), is echter héél klein: één stem om precies te zijn. De twee zijn dus aan elkaar gewaagd. Zijn voorzitter Bart De Wever consolideert dan weer op plaats drie. Twee andere N-VA-ministers komen voor het eerst de top tien binnen: Jan Jambon en Ben Weyts.

In de peiling werd ten slotte de mening gevraagd over enkele politieke hete hangijzers. Daaruit blijkt dat 54 procent van de Vlamingen stemrecht verkiest boven de opkomstplicht die nu geldt. Een even nipte meerderheid verwerpt het cordon sanitaire. 51 procent is tegen een cordon rond het Vlaams Belang, 53 procent tegen een cordon rond PVDA.