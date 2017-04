Pure horror: Valentin ging door een hel in zijn laatste uren

De laatste uren van ­Valentin Vermeesch (18), de geestelijk gehandicapte jongen wiens lichaam vrijdag nabij Hoei uit de Maas werd gehaald, ­waren uren van horror en helse pijn. Een groep van vijf – twintigers en een minderjarige – heeft hem in de val gelokt en gefolterd om hem een lesje te leren voor de problemen waar zij Valentin verantwoordelijk voor achtten.

Het was een ware strafexpeditie, die de 18-jarige Valentin het leven heeft gekost. Hij werd verplicht alcohol te drinken, kreeg slaag, werd met stenen bekogeld en met een aansteker verbrand. Hij moest ook meedoen aan seksspelletjes, en werd ­uiteindelijk 500 meter verderop in de Maas gegooid. De jongen overleefde het niet.

De juiste reden waarom Valentin volgens zijn “vrienden” een lesje verdiende, wou het gerecht in Hoei gisteren nog niet vertellen. Maar ze gaven wel toe dat ze uit wraak handelden, zo vernam onze redactie van Sudpresse.

Mogelijk wilde Alexander, de jongeman die op die fatale avond het initiatief nam voor de strafexpeditie, zich wreken omdat Valentin hem al eens in de problemen had gebracht. Een jaar eerder was de toen 17-jarige zwakbegaafde jongen met plastic snelbinders vastgebonden en met een luchtkarabijn beschoten door Alexander.

Volgens een andere piste zonnen verscheidene leden van het groepje van vijf jongeren – onder wie één meisje – op wraak omdat zij met de vinger gewezen werden nadat ze ­Valentin in een dolle nacht van alcohol en drugs hadden meegesleurd.

Kansloos

Valentin was al vermist sinds 27 maart. Nadat zijn fiets op de oevers van de Maas werd teruggevonden, in de buurt van de jachthaven van Statte, bij Hoei, werd meteen het ergste gevreesd. De jongen kon niet zwemmen. Als hij in de Maas was beland, was hij kansloos. “Daarom ook bleef hij altijd op een veilige afstand van het ­water”, zegt zijn vader.

Vrijdag zagen wandelaars iets drijven. Duikers brachten het lichaam van Valentin op het droge. Het was meteen duidelijk dat de jongeman zwaar was mishandeld. En uit de autopsie bleek dat hij nog leefde toen hij in de Maas werd gegooid. Maar door wie, was een raadsel.

Zelf naar politie

Tot Dorian, een van de “vrienden”, afgelopen weekend naar de politie stapte met het gruwelijke verhaal. “Alexander heeft Valentin bij zijn vriendin Belinda uitgenodigd”, vertelde Dorian de politie. “Hij verdiende een lesje omdat Valentin soms al te loslippig geweest was over bepaalde zaken die gebeurd waren.” Waarna hij vertelde over die laatste onmenselijke uren.

Pas later, toen de vermissing van Valentin werd gesignaleerd, besefte de groep wat ze de 18-jarige jongen hadden aangedaan. Om een nog onduidelijke reden vreesde Dorian dat de andere “vrienden” hem voor Valentins dood zouden doen opdraaien. Hij verkoos het voortouw te nemen en trok met zijn verhaal naar de politie.

De vier meerderjarige leden van de groep werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De minderjarige, die alleen gefilmd zou hebben zonder eraan deel te nemen, werd voor de jeugdrechter geleid. Zij hebben gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Maar wie Valentin ook effectief in de Maas heeft gegooid, wilden zij (nog) niet vertellen.