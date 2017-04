Real en Ronaldo breken records (maar was dat geen tweemaal offside?)

Real Madrid heeft ervoor moeten knokken, maar het zit vrijdagmiddag toch in de trommel voor de halve finales van de Champions League. Het won na verlengingen met 4-2 van Bayern en plaatste zich zo voor de zevende opeenvolgende keer voor die halve finales. Een absoluut record, dankzij recordgoals van Cristiano Ronaldo... maar hij scoorde wel tweemaal vanuit buitenspelpositie.

7 - Real Madrid have qualified for the CL semi-finals for the seventh consecutive season; the longest streak in history. Formidable. — OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2017

“Wie haalt als eerste speler de kaap van honderd doelpunten in de Champions League?” De site van de UEFA postte deze week een grote voorbeschouwing in aanloop naar deze terugwedstrijden in de Champions League. Cristiano Ronaldo zat aan 97, Messi aan 94. Het antwoord liet niet lang op zich wachten, Ronaldo scoorde een hattrick en is zo de eerste speler die 100 Champions League-goals op zijn conto heeft... maar eigenlijk mochten die goals niet goedgekeurd worden.

Zowel bij de 2-2 als de 3-2 stond Ronaldo namelijk duidelijk offside. Scheidsrechter Viktor Kassai en zijn assistenten maakten dus geen al te beste beurt, en werden dan ook stevig op de korrel genomen op sociale media. Ook de Wikipedia-pagina van Kassai moest eraan geloven, daar stond dinsdagavond even te lezen dat de Hongaar tegenwoordig... bij Real Madrid speelt.

Ronaldo stond offside toen Sergio Ramos hem aanspeelde bij de 2-2...

... en ook toen Marcelo de Portugese prijsschutter aanspeelde, liep hij nipt offside.

Ook Barcelona-verdediger Gerard Piqué, niet meteen een fan van Real Madrid, mengde zich in de discussie. Net na de tweede buitenspelgoal van Ronaldo stuurde Piqué een veelzeggende tweet de wereld in met slechts drie tekens: “...” Het is een beredeneerde gok, maar het lijkt ons duidelijk dat dit geen boodschap voor vrouwlief Shakira was.

... — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2017

Het zal Real Madrid worst wezen, want de Koninklijke plaatste zich voor de zevende opeenvolgende keer voor de halve finales van de Champions League. Dat is een absoluut record, het is een verbetering van de vorige reeks van... Barcelona. De Blaugrana bleven op zes deelnames steken tussen 2007 en 2013.