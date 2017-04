Griekse oude bekende topkandidaat in Kortrijk, Standard gaat voor ex-speler Anderlecht

Bij KV Kortrijk maken ze werk van een nieuwe trainer. Het staat zo goed als vast dat Belhocine na dit seizoen vertrekt, dus heeft Kortrijk een nieuwe coach op het oog. Standard heeft dan weer een nieuwe speler op het oog, al ligt een mogelijke overstap moeilijk... door zijn verleden bij de aartsrivaal én stadsrivaal. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Najar mee naar Manchester, maar niet om te spelen

Weinig verrassingen bij Anderlecht in de spelerskern voor Manchester United. Diego Capel neemt de plaats in van de Europees niet speelgerechtigde Adrien Trebel en voor de rest zijn het de 18 die ook op het wedstrijdblad stonden in Oostende. Met één uitzondering: Andy Najar reist in principe ook mee. Niet met de bedoeling om te spelen – daarvoor is zijn hamstringblessure wellicht nog net niet voldoende hersteld – wel om deze Europese topper mee te beleven en te proeven van de groepssfeer. Doelman Rubén lijkt overigens fit te raken en Weiler zal wel weer wat roteren. Ook Stanciu, Acheampong en Nuytinck maken een goeie kans om te spelen. Chipciu-Bruno en Teodorczyk-Thelin liggen meer in balans. (jug)

KV KORTRIJK. Anastasiou topkandidaat bij KV Kortrijk

De Griek Yannis Anastasiou (44) wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van KV Kortrijk. Anastasiou is momenteel nog trainer bij het Nederlandse Roda JC, waar hij een aflopend contract heeft.

De gewezen aanvaller speelde van 1998 tot 2001 voor Anderlecht. Nadien trok hij naar Roda JC en Ajax, waar hij ook jeugdtrainer was. In Griekenland was hij hoofdtrainer bij Panathinaikos tot hij vorige zomer Darije Kalezic (ex-Zulte Waregem) opvolgde bij Roda JC.

Foto: Photo News

Anastasiou is een gentleman en spreekt meerdere talen, waaronder ook Nederlands. Omdat de Griek nog onder contract ligt in Kerkrade staat het zo goed als vast dat Karim Belhocine toch het seizoen mag uitdoen en Kortrijk verder zal leiden in Play-off 2. (red)

STANDARD. Rouches gaan voor Guillaume Gillet

Standard zoekt niet alleen een nieuwe coach. De Rouches zoeken ook ervaren spelers die een voorbeeldfunctie kunnen hebben in de kleedkamer. Daarvoor zijn ze uitgekomen bij Guillaume Gillet (33), ex-Anderlecht, maar nu patron op het middenveld bij Nantes.

Het is Standard menens om orde op zaken te zetten in zijn wispelturige kleedkamer. De voorbije dagen maakten de Luikenaars aan Guillaume Gillet en zijn entourage duidelijk dat ze hem graag zouden vastleggen als eerste zomertransfer.

De 21-voudige Rode Duivel bewijst bij Nantes (36 matchen, 2 goals) nog steeds dat hij over een winnaarsmentaliteit beschikt en een groep op sleeptouw kan nemen. Toch ligt een eventuele overgang gevoelig. Gillet is dan wel een Luikenaar, hij genoot zijn opgeleiding bij aartsrivaal FC Liège en is nog steeds een grote fan van die club.

Gillet voetbalde dan wel een seizoen bij de jeugd van Standard, maar iedereen kent hem daarnaast ook als de man die vier keer de titel en één keer de beker pakte met Anderlecht. Anderzijds is het eerder al bewezen dat een verleden bij de grote concurrent tegenwoordig geen onoverkomelijke hindernis meer is voor een transfer. Al weet Gillet natuurlijk ook dat het voor sommigen (Jelle Van Damme) beter uitdraaide dan voor anderen (Steven Defour).

De speler zelf weigert op dit ogenblik elke commentaar over de Standard-interesse. Zijn contract bij Nantes loopt nog tot 2018 en sinds Sergio Conceiçao er trainer is, is de Belg er aanvoerder. Gillet wil zich dan ook concentreren op het seizoenseinde bij zijn club alvorens hij een beslissing neemt over zijn toekomst. Vorig jaar weigerde hij bijvoorbeeld Udinese.(jug)

KV OOSTENDE. Langer doorgaan met Vanderhaeghe of niet? KV Oostende wikt en weegt

Trainer Yves Vanderhaeghe (47) heeft na dit seizoen nog één jaar contract bij KV Oostende, tot 2018. Voorzitter Marc Coucke heeft de intentie om te verlengen, maar het ziet er niet naar uit dat dit zal gebeuren vóór het einde van Play-off 1. Coucke leidt zijn club echt zoals een bedrijf en – zoals dat eveneens gebeurt voor de spelerskern – maakt KVO ook van de technische staf een weloverwogen analyse. Doorgaan of (op termijn) kiezen voor nog meer ervaring of nog groter talent? Daar draait het om.

Vanderhaeghe leidde de kustploeg in twee seizoenen twee keer naar Play-off 1 en naar de bekerfinale. Daartegenover staat dat Oostende een erg ambitieuze en hongerige club is die droomt van Europees voetbal. (jug)

CLUB BRUGGE. Poulain hervat training

Benoît Poulain hervatte gisteren de training met de invallers. De Franse verdediger viel uit tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi op de tweede speeldag met een blessure aan de bil, maar was sowieso niet speelgerechtigd tegen Zulte Waregem omwille van zijn schorsing van twee speeldagen. Ook de wedstrijd op Anderlecht mist hij nog, maar voor de thuiswedstrijd tegen KV Oostende zou hij volledig fit moeten zijn. Ook Lior Refaelov trainde gisteren na zijn invalbeurt aan de Gaverbeek opnieuw mee. (jve)

WAASLAND-BEVEREN. Schorsing voor Camacho

Rudy Camacho wordt voor zijn drieste tackle op Mats Rits van KV Mechelen twee speeldagen geschorst. Waasland-Beveren gaat niet in beroep tegen de schorsing, waardoor Camacho de wedstrijden tegen Lierse en Standard mist. Jens Cools (enkel), Olivier Myny (lies), Ibrahima Conté (hamstrings) en Floriano Vanzo (knie) trainden gisteren individueel. Doelman Laszlo Köteles was ziek en verscheen gisteren niet op het trainingsveld. Morgen staat er geen training op het programma. (whb)

STVV. Goed nieuws van Kotysch

Sascha Kotysch kon gisteren weer met de groep aanpikken. Hij had de voorbije weken problemen met de hamstrings. Damine Dussaut blijft nog enkele weken out met gelijkaardige blessure. Verder is de lappenmand gevuld met Swers (enkel), Valdivia (rug), Pulido en Bolingoli (trap). (gus)