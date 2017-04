COMMENTAAR. Nu krijgen we weer een rustige Preud’homme

“Het agressieve, negatieve gedrag van Preud’homme was onaanvaardbaar. Zo geeft hij het slechte voorbeeld aan jonge trainers. Dit gedrag gaat in tegen de normale gebruiken in onze sport.” Dat was de verklaring van de Review­commissie om Michel Preud’homme naar de ­Geschillencommissie te sturen. De bondsprocureur voegde eraan toe: “Ik begrijp dat er veel emotie was, maar naar mijn mening heeft hij de limieten van emotie overschreden. Zelfs die van het gezond verstand.”