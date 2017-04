Anderlecht moet op Old Trafford intimidatie en… knoflook vrezen

Anderlecht kan donderdag geschiedenis schrijven door als eerste Belgische club ooit de halve finales van de Europa League te halen. Dan moet het wel stunten bij het grote Manchester United, sinds begin dit jaar weer de rijkste voetbalclub ter wereld. Wij trokken al op verkenning in het mythische Old Trafford, de thuishaven van de tegenstander.

Manchester United is enorm.

Dat besef je pas echt als je voor Old Trafford staat en je hele hordes Aziatische toeristen ziet afdruipen omdat ze toch maar geen kaartje hebben kunnen bemachtigen voor… een rondleiding door het stadion. Ja, je leest het goed: waar elders ter wereld stadions in de week braakliggen, is het in het Theatre of Dreams zelfs koppen lopen voor een leeg stadion. Elke tien minuten vertrekt er een tour van 25 personen, non stop van half negen ’s morgens tot zes uur ’s avonds. In totaal vijftig rondleidingen per dag, die vaak helemaal vol raken. Anders gezegd: Manchester United is zo groot dat het zelfs 350.000 toeschouwers per jaar trekt om te komen kijken naar een veld waar op dat moment helemaal niemand speelt.

Ze komen van over heel de wereld, de mensen die 18 pond (21,5 euro) over hebben voor zo’n rondleiding. Vaak kennen ze de spelregels van voetbal niet eens. “Het is echt verbazingwekkend”, zegt gids Graham Simmonds, naar eigen zeggen goed voor acht kilometer rondleiden per dag. “Wij trekken twee groepen mensen aan: enerzijds heb je de voetbalfans, maar anderzijds ook vooral toeristen van over de hele wereld die niet eens zoveel weten van voetbal. Dat komt doordat United wereldwijd bekend is.”

Vijand nummer één: knoflook

Vraag dat maar aan de uitbaters van de fanshop, die meer kassa’s telt dan een doorsnee grootwarenhuis. Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een Manchester United-versie van: een playstation, een selfiestick, kleurpotloden voor kinderen, dassen, lingerie tot zelfs een miniatuurversie van Old Trafford. Met bijna 1.600 vierkante meter en ontelbare shirtjes is de fanshop van Manchester United dan ook de grootste ter wereld.

Bepaald indrukwekkend is het eveneens als we aan de zijde van die bonte groep nationaliteiten Old Trafford binnenmogen. 75.635 lege zitjes gapen ons aan terwijl alles in gereedheid wordt gebracht voor de komst van Anderlecht. De Europa League-panelen zijn al te zien in de tribunes, de grasmat wordt gesproeid en… de geur van knoflook dringt onze neusgaten binnen. Blijkt dat het speelveld van het grote Manchester United geteisterd wordt door spoelwormen, en dat de greenkeeper van dienst zweert bij knoflookextract in een poging de beestjes weg te houden. Een beetje boerenverstand tussen alle waanzin.

Het is niet de eerste keer dat Manchester United problemen heeft met wormen op zijn grasmat. Ook de voorbije seizoenen stak het probleem al in bepaalde perioden de kop op.

Vijand nummer twee: intimidatie

Het Theatre of Dreams doet zijn uiterste best om elke bezoeker te intimideren met zijn roemrijke verleden. Standbeelden zijn er voor succescoaches Alex Ferguson (1986-2013) en Matt Busby (1945-1969) en de muren hangen vol met krantenknipsels over de triomfen van de succesvolste Engelse ploeg aller tijden. De bekerkamer puilt uit, gezichten van grootheden als Charlton, Best, Cantona en Beckham sieren de muren en in de VIP-box kom je mensen als David Beckham, Julia Roberts en Usain Bolt tegen.

De enorme, antieke kleedkamers stralen grandeur uit. Marouane Fellaini zetelt er bij de thuisploeg in het hoekje, tussen collega-middenvelders Ander Herrera en Paul Pogba in. Tijdens de rust kan José Mourinho hier op een gigantisch scherm wedstrijdfases waar hij niet tevreden over is opnieuw laten zien, om de schuldigen daarna een fikse bolwassing te geven. Drie minuten voor de start van de tweede helft luidt de scheidsrechter een antieke bel (!) die te horen is in beide kleedkamers, opdat de spelers weten dat ze zich naar het veld moeten begeven.

“Daar”, wijst onze gids met een grijns het hoekje van het stadion aan waar donderdagavond 2.500 Anderlecht-fans samengedrumd zullen worden, “dat is het plekje waar zondag die van Chelsea nog zaten te wenen”. Recht tegenover Stretford End, de indrukwekkende spionkop van tienduizenden kelen sterk van de thuisploeg. De spelerstunnel ligt niet ter hoogte van de middenlijn, de teams komen het veld op vlak naast die beruchte harde kern van Man U. Speciaal gedaan opdat zij het eigen team wat kunnen opzwepen en de tegenstander extra kunnen intimideren, voor zover dat nog nodig is. Anderlecht weet wat het te wachten staat.