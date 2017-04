Er is leven na Messi: Argentijn prijst zelf zijn opvolger de hemel in

“De toekomst, dat is Dybala. Jullie gaan nog jaren over hem spreken.” Als Lionel Messi (29) het zegt, willen we het geloven. Geen voetballer die meer vergeleken wordt met Messi dan Dybala (23). Maar laat Paulo Dybala vooral zichzelf zijn, het juweel – ‘La Joya’ – van Juventus.

FC Barcelona heeft vanavond net als tegen PSG een mirakel nodig om de 3-0-nederlaag in de heenmatch tegen Juventus op te halen en zich te kwalificeren voor de halve finales van de Champions League. Maar dit keer zijn niet alle ogen gericht op Lionel Messi. De Argentijnse halfgod van Barça moet de schijnwerpers delen met zijn zes jaar jongere landgenoot Paulo Dybala. Na een lichte kuitblessure zaterdag wordt hij aan de aftrap verwacht.

In de heenmatch scoorde Dybala met zijn gouden linker twee goals en zette Messi in de schaduw, de voetballer met wie hij slag om slinger wordt vergeleken. Ten onrechte: Messi had op zijn 23ste al twee keer de Gouden Bal en de Champions League gewonnen. Maar Dybala is wél zijn troonopvolger bij Argentinië. Ook Dybala is linksvoetig, creatief, technisch sterk, gezegend met een fenomenale trap en op zijn best als valse nummer 9. Alleen zijn 77 goals in 212 matchen naar Messiaanse normen magertjes.

Het parcours van Dybala was ook grilliger. Terwijl Messi al op zijn dertiende naar Barcelona kwam, speelde Dybala bij de Argentijnse tweedeklasser Instituto de Córdoba. Toen Paulo vijftien was, overleed zijn vader Adolfo aan kanker. Sindsdien voetbalt hij voor zijn vader in de hemel. Na zijn debuutseizoen met 17 goals werd de 18-jarige Dybala voor 12 miljoen euro verscheept naar Palermo in de Serie A. Maar zijn grote doorbraak kwam er pas in het seizoen 2014-2015. Dybala maakte dertien goals en had de topclubs overtuigd. Juventus legde 32 miljoen euro op tafel, plus acht miljoen bonussen. Omdat het rugnummer 9 bezet was, kreeg hij 21 toegewezen, het nummer van Pirlo, Thuram en Zidane.

In zijn eerste seizoen kroonde Dybala zich met 23 goals tot clubtopschutter over alle competities en werd Juvé kampioen. Ook dit seizoen zit hij aan zestien goals, is Juventus op weg naar de titel en de halve finales van de Champions League.

Gladiator

Het jongetje van het internaat van Instituto de Córdoba is een ster geworden. Hij creëert via sociale media zijn eigen merk. Daar hoort een WAG bij – Antonella Cavalieri – en tattoos: een voetbal met een kroon op zijn linkerbeen, Arabische letters op zijn linkerkuit, de naam van zijn moeder Alicia in het Arabisch naast zijn hart en twee zwarte banden op zijn linkerarm.

Zijn manier om goals te vieren, het nabootsen van een gladiatorenmasker, heeft zelfs een naam en een logo gekregen: the Dybalamask. Vorige week werd hij écht een wereldmerk met zijn twee goals tegen het Barça van Messi, gevolgd door een contractverlenging tot 2022. De nieuwe Messi worden is geen ambitie, de oude kloppen wel.