Plots twijfels over Zlatan voor komst van Anderlecht

Na een weekend bankzitten tegen Chelsea zou Zlatan Ibrahimovic morgen moeten terugkeren in de basis van Manchester United. Zóu, want na de glansprestatie van Marcus Rashford tegen de leider klinkt de roep om de 19-jarige Engelsman steeds luider in Manchester. Zelfs José Mourinho was voor één keer enthousiast over de bliksemsnelle tiener.

Op Anderlecht was Rashford vanop de linkerflank de beste Man U-aanvaller en in de topper tegen Chelsea kreeg hij de voorkeur op Ibrahimovic. Hij was de gevaarlijkste speler in de 2-0-zege tegen de leider. Na afloop kreeg Mourinho de vraag of Rashford mag blijven staan tegen Anderlecht. De Portugees ontweek de vraag door te stellen dat hij Rashford al veel speelminuten heeft gegeven en dat hij nog steeds vindt dat hij meer moet scoren. Maar hij erkende wel dat hij een geweldige wedstrijd had gespeeld. “De kid speelde fantastisch. Hij scoorde en dat gaf het team vertrouwen.”

Vermoedelijk krijgt Ibrahimovic morgen opnieuw het vertrouwen, maar in Manchester worden zijn prestaties steeds kritischer onder de loep genomen. Onder meer de invloedrijke krant Manchester Evening News vindt dat de tijd rijp is om voluit de kaart Rashford te trekken. “De Chelsea-verdediging moet opgelucht zijn geweest toen Rashford vervangen werd. Met Ibrahimovic is de aanval van United te voorspelbaar”, schreef de krant in een commentaar. “Hij maakt wel doelpunten, maar hij mist ook kansen en brengt weinig bij in het spel. Hij was een goede transfer voor de korte termijn, maar hij is niet zo goed als hij zelf denkt. Voor de match tegen Anderlecht zei hij dat met hem de Europa League de Champions League is geworden, maar zijn timing kon niet slechter zijn. Hij was heel middelmatig in de heenmatch en hoorde bij de spelers die Mourinho bekritiseerde.”

Lukaku op komst?

Als één van de transferdoelwitten voor volgend seizoen valt steeds vaker de naam van Romelu Lukaku. Die moet volgens de Liverpool Echo minstens 100 miljoen pond (118 miljoen euro) kosten. “Romelu Lukaku scoort met een mindere toevoer meer goals dan Ibrahimovic”, schrijft de Manchester Evening News. “Ibrahimovic is 35 en staat mijlenver van het jeugdige enthousiasme van Rashford.”

Ibrahimovic maakte dit seizoen 17 goals. Daarmee werd een optie in zijn contract geactiveerd, waardoor hij kan bijtekenen. Maar de Zweed nam nog geen concrete beslissing. De komende weken zullen richtinggevend zijn over zijn toekomst. Mourinho heeft de sleutel in handen, te beginnen met zijn spitsenkeuze tegen Anderlecht.