“Europa League wordt niet serieus genomen, maar Anderlecht is wel heel belangrijk voor Man U”

Nee, in Engeland wordt niet zoveel belang gehecht aan de Europa League als bij ons. Maar voor Manchester United is dat dit seizoen anders. “De match tegen Anderlecht is enorm belangrijk voor onze club”, klinkt het bij Engelse fans.

Engelse clubs en Europa League-voetbal, het blijft een haat-liefdeverhouding. In 2013 kon Chelsea het toernooi winnen en vorig seizoen schopte Liverpool het tot de finale, maar veel vaker gebeurde het dat een Engels topteam met een veredeld B-elftal aantrad en zo al in de groepsfase de dieperik inging. “Tja, de clubs hechten meer belang aan de eigen competitie”, legt Manchester United-fan Callum (22) ons uit. “De Champions League spreekt wel tot de verbeelding, maar als je realistisch bent is de kans dat een Engelse club die nog wint maar klein geworden. Wij kunnen niet meer op tegen Barcelona of Real Madrid.”

“De Europa League wordt lager aangeschreven en daarom niet zo serieus genomen in Engeland”, vult Hassan (31) aan. “Al staat er natuurlijk wel een ticket voor de Champions League op het spel.” Net daarom is de kwartfinale tegen Anderlecht zo vitaal voor de Red Devils, zegt Callum. “Dat we zo wel in de Champions League kunnen raken, maakt de match tegen Anderlecht levensbelangrijk voor Manchester United. Mocht ik José Mourinho zijn, zou ik nu toch alles op Europa zetten. Zelfs al moet je de competitie dan even wat gaan achteruitstellen.”

Die levensbelangrijke wedstrijd tegen Anderlecht lijkt wel niet uitverkocht te zullen raken, al doet Manchester United er wel alles aan het stadion helemaal gevuld te krijgen. Zo worden er voor supporters onder de zestien jaar tickets vanaf tien pond aangeboden.