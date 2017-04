Rode Duivel en kunstenaar zamelen samen geld in voor het goede doel

Linter / Sint-Truiden - Kunstenaar Pim Smit uit Linter heeft opnieuw een bekende sporter beet. Niemand minder dan nationaal doelman Simon Mignolet gaat samen met Pim kunstwerken maken, die vervolgens worden geveild. De opbrengst gaat naar de ALS-Liga.

Nationaal doelman Simon Mignolet stelde dinsdag zijn eigen koffielijn voor in de BFV Bloesembar in Sint-Truiden. De keeper opende vorig jaar al een eigen koffiezaak in de fruitstad. De TwenyTwo Inspired is, zoals de koffiezaak van Simon, een verwijzing naar zijn rugnummer.

Maar op de persvoorstelling stuurde de doelman ook ander nieuws de wereld in. Simon kondigde eerder al aan dat hij op 10 juni een grote galadag op Stayen in Sint-Truiden organiseert om fondsen in te zamelen voor de dodelijke spierziekte ALS. “Ik heb een nonkel die kampt met de ziekte en ben ook peter van de ALS-Liga. Het ligt me dan ook na aan het hart”, zegt de sportman.