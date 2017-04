Dit scenario van de Franse verkiezingen zou een ramp zijn voor Europa

Vier kandidaten op amper een paar procentpunten van elkaar: de Franse verkiezingen beloven bloedstollend spannend te worden. Zeker als je weet dat een overwinning van twee van die vier kandidaten niet meer of niet minder dan een politieke aardverschuiving zal betekenen. Een aardverschuiving die niet alleen impact heeft op Frankrijk zelf, maar ook op heel Europa.

Het gaat om Marine Le Pen en om Jean-Luc Mélenchon. De extreemrechtse kandidate van Front National en de extreemlinkse kandidaat van La France insoumise.

Mélenchon Foto: REUTERS

Die laatste is sinds enkele weken aan een stevige opmars bezig. Half maart haalde Mélenchon volgens de peilingen zo’n 11 procent. Begin april was dat al 15 procent en recente peilingen tonen dat de man van de uiterst linkse zijde de 20 procent in het vizier krijgt. Volgens sommige peilingen zit hij daar zelfs al aan en springt hij zo over François Fillon naar de derde plaats, na Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nog steeds aan de leiding staan in de polls. Alle linkse stemmers lijken naar Mélenchon te trekken. Benoît Hamon van de Parti Socialiste, de traditionele linkse partij van huidig president François Hollande, komt volgens de peilingen nauwelijks boven de 7 procent uit.

Fillon, Le Pen, Macron en Mélenchon zitten in de peilingen elkaar op de hielen Foto: AFP

Foto: Ipsos-Sopra Steria

Het maakt de presidentsverkiezingen in Frankrijk onvoorspelbaarder dan ooit. Want door die recente peilingen is het niet eens ondenkbaar dat de tweede ronde, op 7 mei, er ook daadwerkelijk een is met een extreemrechtse en een extreemlinkse kandidaat tegenover elkaar. En als dat het geval is, dan is de impact voor Europa immens, en ligt de weg naar een Frexit (een uitstap van Frankrijk uit de EU, red.) helemaal open. Want zowel Le Pen als Mélenchon willen Frankrijk terugtrekken uit de Europese Unie.

Gemeenschappelijke, maar niet enige munt

Mélenchon wil een einde maken aan het besparingsbeleid dat door Europa wordt opgelegd. Hij wil de liberalisering en privatisering onder de EU stopzetten. Mélenchon heeft het ook niet voor de euro. Hij wil dat de euro niet langer de enige munt is in Frankrijk, maar een gemeenschappelijke munt. Hij pleit ook voor een socialer Europa. Kortom: hij wil een hervorming van de Europese Unie en wil de basis daarvan heronderhandelen. Met het resultaat daarvan wil de kopman van La France insoumise naar de Fransen trekken in een referendum met de vraag of ze al dan niet in de EU willen blijven.

Marine Le Pen Foto: AP

“Soevereiniteit afgepakt”

Ook Marine Le Pen belooft een referendum over de EU als ze presidente van Frankrijk wordt. Ze wil de ‘totale soevereiniteit’ van het land herstellen en ziet de EU als een instituut dat frankrijk zijn monetaire, wetgevende, economische en territoriale soevereiniteit heeft afgepakt. Le Pen is dan ook tegen de euro en tegen de Europese instellingen.

Maar zelfs als maar één van de twee of geen van beide de tweede ronde haalt, dan nog is de kans niet onbestaande dat de eerste ronde de Fransen en de Franse politiek achterlaat met een kater van formaat. Want als we de peilingen mogen geloven, zal zo’n 40 procent stemmen voor een extreme kandidaat, en dat is in de recente Franse politieke geschiedenis nooit eerder gebeurd.