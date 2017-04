E19 richting Antwerpen volledig versperd in Brecht door ongeval met vrachtwagens

Antwerpen / Brecht - De E19 Breda-Antwerpen is woensdagochtend omstreeks 8.30 uur ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) volledig versperd geraakt richting Antwerpen door een ongeval. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Er moeten twee vrachtwagens uit elkaar getrokken en vervolgens getakeld worden. De afhandeling zou een hele tijd kunnen duren, ook al omdat er een persoon gekneld zit in zijn voertuig. Bovendien is het dekzeil van een van de vrachtwagens gescheurd, waardoor er een deel van de lading bloem op het wegdek is terechtgekomen.

Alle verkeer richting Antwerpen moet de snelweg verlaten via afrit Brecht, om vervolgens calamiteitenroute D te volgen naar de oprit in Sint-Job. Over langere afstand vanuit Nederland raadt het Verkeerscentrum aan om voor de A12 langs Bergen-op-Zoom te kiezen.