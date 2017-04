Rihanna gaat achter de kassa staan om schoenen te verkopen en fans worden wild

Voor de lancering van haar laatste Fenty-collectie voor Puma dook Rihanna als verrassing op in een pop-upshop in Los Angeles. Fans wisten niet wat hen overkwam en al helemaal niet toen de superster achter de kassa ging staan om hun aankopen af te rekenen.

Rihanna nam uitgebreid de tijd om bij de lancering van haar nieuwste Fenty-collectie op de foto te gaan met de fans en handtekeningen uit te delen. Vervolgens ging ze ook nog achter de kassa staan om de sneakers en slippers die werden aangekocht af te rekenen en maakte daar een hele show van. Qua promotiestunt kan het in elk geval tellen.

Niet dat er heel veel promotie nodig is voor de collectie want de ontwerpen van Rihanna voor Puma verkopen telkens als zoete broodjes. In de voorbije twee jaar slaagde de superster er eigenhandig in de cijfers van het sportlabel op te krikken met onder andere de verkoop van haar ondertussen iconische Creeper-sneakers.

