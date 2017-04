Zo denkt verleidster Saartje nu over Herbert: “Een arrogante, meedogenloze zak”

Het meest sensationele seizoen van ‘Temptation Island’ zit erop. Maar de gemoederen zijn nog lang niet bedaard. Dat blijkt uit enkele reacties van de verleiders en verleidsters in het weekblad TV Familie.

Tijdens het programma was verleidster Saartje heel close met Herbert. Het leek zelfs echte liefde. Maar nu hebben ze geen contact meer. “De eerste weken sms’ten we nog”, zegt Saartje. “Maar eenmaal het duidelijk werd dat hij verderging met Jolien, is dat ineens gestopt. Jolien zit daar natuurlijk achter, maar ik begrijp het wel...”

Saartje vindt de liefde van Herbert en Jolien nochtans ongezond. “Die twee samen, dat is eerlijk gezegd een grap! Die relatie gaat sowieso ooit kapot. Komaan, hij mag alles en zij niks? Dat is geen liefde. Jolien is geobsedeerd door Herbert en hij profiteert daarvan.”

Harde woorden van iemand die zo goed overeenkwam met Herbert. “Als ik de beelden van ons terugzie, krijg ik telkens een gigantische glimlach op mijn gezicht”, zegt Saartje. “Maar zoals hij zich tegen Jolien gedraagt... Die kerel ken ik niet. (...) Ik ben blij dat Jolien hem heeft teruggenomen, zo heb ik er geen last meer van. Herbert heeft een sterke vrouw nodig die hem de baas kan. Iemand als Jolien, daar loopt hij met gemak overheen. Bij ons waren de rollen omgekeerd: ik had hem in de hand. Tegenover mij was hij niet die arrogante, meedogenloze zak. Integendeel: hij at uit mijn hand.”