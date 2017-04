Party flight voor Anderlecht richting Manchester

De vlucht van Anderlecht naar Manchester was een “party flight”. De Brusselaars vlogen immers met een vliegtuig van Brussels Airlines voor Tomorrowland naar Engeland. Het is echter nog afwachten of ook de terugvlucht een feestje zal worden gehouden...

Anderlecht speelt donderdag de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League tegen Manchester United. In de heenwedstrijd in het Constant Vanden Stock-stadion speelden Anderlecht en United 1-1 gelijk, waardoor de Brusselaars al zeker moeten scoren op Old Trafford.

Anderlecht speelde in zijn clubgeschiedenis al vijftien keer op Engelse bodem. De Brusselaars konden geen enkele van die 15 ontmoetingen winnend afsluiten...