Radzinski weet nochtans hoe het moet, maar: “Ik geef Anderlecht weinig kans tegen United”

Brussel - Tomasz Radzinski, de Canadese oud-aanvaller van Anderlecht, gelooft niet dat Anderlecht donderdagavond Manchester United kan uitschakelen in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League. Dat zei Radzinski aan de Amerikaanse sportwebsite ESPN. In het seizoen 2000-2001 was Radzinski nog de held van Anderlecht in de thuiszege tegen Man Utd (2-1). De snelle pocketspsits scoorde toen beide goals.

“Anderlecht zal moeten scoren op Old Trafford, een groot voordeel voor Man United”, legde Radzinski uit. “Ik denk dat dat moeilijk wordt. Bovendien: als Manchester United scoort, is het voorbij denk ik. Manchester zit in een betere periode en won afgelopen weekend nog met 2-0 tegen Chelsea. Ze zullen ook tegen Anderlecht hun vertrouwen nog een beetje willen opvijzelen.”

Momenteel is de oud-spits van Germinal Ekeren, Anderlecht, Everton, Fulham, Lierse en Waasland-Beveren aan de slag als sportief adviseur bij het sportmanagementbureau Atticus.

Anderlecht speelde in zijn clubgeschiedenis al vijftien keer op Engelse bodem. De Brusselaars konden geen enkele van die 15 ontmoetingen winnend afsluiten.

In de heenwedstrijd in het Constant Vanden Stock-stadion speelden Anderlecht en Manchester United 1-1 gelijk.