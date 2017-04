COLUMN. H&M lanceert Conscious-collectie, maar hoe duurzaam is die?

Morgen ligt de nieuwe H&M Conscious Exclusive-collectie in de winkel: mag ik dat als ‘duurzaamheidszoeker/idealist’ nu kopen of toch maar liever niet?

“Je mag niet iedereen op zijn groene ogen geloven”, zei de Nederlandse sustainable fashion- en lifestyle-experte Marieke Eyskoot me eerder dit jaar. “Besef dat je meer weet dan je denkt.” De experts die ik raadpleegde voor mijn handleiding tot de duurzame kleerkast waren het er wél over eens dat elke inspanning beter is dan geen. En dat vind ik ook. Maar als ik erbij stilsta, dan zegt mijn buikgevoel dat ik deze collectie liever aan me laat voorbijgaan. Want waarom is alleen dit deel van de collectie ethisch en organisch? Waarom zijn niet alle stuks in de winkel dat?

In het duurzaamheidsrapport dat H&M begin deze maand publiceerde, lees ik dat ik nog even geduld moet hebben. In 2016 was 43 procent van organisch katoen en tegen 2030 wil H&M 100% werken met gerecyclede en andere duurzaam geproduceerde materialen. Dat doet het onder meer door in te zetten op het Garment Collecting-initiatief. Sinds 2013 zamelde dat 39.000 ton in, tegen 2020 wil het elk jaar 25.000 ton textiel ophalen. En ethisch gezien? In 140 fabrieken van leveranciers met ongeveer 250.000 werknemers wordt “een verbeterd loonsysteem” ingevoerd. Echt concreet is dat laatste niet, maar voor het milieu klinken de beloftes wél goed.

Foto:H&M

H&M lijkt een grote stap verder te staan dan veel andere modeketens. Zeker in vergelijking met de Inditex-holding achter Zara. Maar dat pionierswerk is dan weer goed voor het imago … en doet zo uiteindelijk weer meer verkopen. Want wat krijg je voor je oude kleren? Een kortingbon. En daar wringt het schoentje: het businessmodel blijft gebouwd op zo veel mogelijk verkopen en dat kun je nóóit verzoenen met duurzaam. Als je meer dan 600 miljoen kledingstuks per jaar maakt, hééft dat impact op de wereld. Want hoezeer het merk ook zijn duurzame Conscious-lijnen promoot: die zullen de planeet niet redden. Er zijn 3.961 winkels die verwarmd, verlicht, bevoorraad moeten worden. Ook de kledingproductie zelf vergt heel wat bronnen: (energieverslindend) katoen, elektriciteit, water. Voor één T-shirt bijvoorbeeld is volgens cijfers van de ngo Fashion Revolution 2.720 liter water nodig. Dat is ongeveer wat u en ik in drie jaar drinken.

Is recycleren dan de weg die we moeten inslaan? Lucy Siegle, de Britse journaliste die voor The Guardian schrijft over duurzaamheid, staat er sceptisch tegenover. Zij berekende vorig jaar dat het twaalf jaar zou duren om duizend ton textielafval te recycleren. En duizend ton textiel, dat is zowat wat H&M elke 48 uur op de wereld loslaat. Tot echt alles gerecycleerd kan worden (dat zou momenteel trouwens maar één procent zijn, volgens Greenpeace) is er maar één verantwoorde beslissing voor wie bewust wil consumeren: minder kopen. Zelfs al is dat mooie shirtje van organisch katoen gemaakt. En dus shop ik voorlopig niet bij H&M, ook niet Conscious.

Dacht ik dus bij het begin van deze queeste dat ik alleen ethische kleren zou kopen, dan denk ik er nu zelfs niet meer aan om nieuwe kleren te kopen. Was vroeger mijn mandje bij enkele favoriete webshops constant gevuld met dingen die ik misschien nog zou bestellen, dan zijn dat nu bewaarde zoekertjes op tweedehands.be. Ik vind zelfs dat sinds ik mijn focus op tweedehands heb gelegd, ik met die paar stuks meer kwaliteit in mijn kleerkast heb gebracht. Ook voor de kinderen – die ik gemakshalve buiten mijn voornemen wou houden – kijk ik nu eerst tweedehands als ze iets nodig hebben. (Die markt is echt gigantisch!) En eigenlijk is het die klik die ik ook zelf nog hoop te maken dit jaar: dat ik pas kijk als ik iets nodig heb. Maar zover ben ik voorlopig nog niet. Daarvan getuigen die twee bladzijden bewaarde tweedehandszoekertjes.