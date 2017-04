BAS buigt zich op 28 april over puntenaftrek KMSK Deinze

Brussel - KMSK Deinze verschijnt vrijdag 28 april (16u00) voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De club vecht er de beslissing van het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan waardoor de club 34 punten werd ontnomen en zakte van de derde naar de laatste plaats in de eerste amateurklasse. Dat heeft het BAS woensdag bevestigd.

KMSK Deinze laat zich vertegenwoordigen door advocaat Walter Van Steenbrugge. Ook de stad Deinze stapt mee in de procedure.

De KBVB keurde op 2 september 2016 de aansluiting van Jaric Buysse bij Deinze goed. Het Beroepscomité van de KBVB oordeelde echter na een klacht van reeksgenoten Seraing en Sprimont dat de aansluiting van de transfervrije Buysse, die in mei 2016 in onderling overleg zijn contract bij Deinze liet verbreken, buiten de toegestane transferperiode viel. Het Beroepscomité besliste om de uitslagen van alle competitieduels waarin vleugelverdediger Buysse op het wedstrijdblad stond te hervormen naar 5-0 of 0-5. Daardoor verloor Deinze 34 punten en zakte de club van de derde plaats (en een bijbehorend ticket voor de play-offs) naar de laatste plaats (en de degradatie naar de tweede amateurklasse).

Indien het BAS het verzoek van KMSK Deinze afwijst, zal de club voor de burgerlijke rechtbank een kortgedingprocedure en een bodemprocedure opstarten. De arbiters maken hun uitspraak op ten laatste 10 mei bekend.