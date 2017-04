Tekent Barcelona voor "El Segunda Remontada"? Eigen clubgeschiedenis laat dromen...

Barcelona staat vanavond voor de schier onmogelijke opdracht om tegen Juventus een 3-0-achterstand uit de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League weg te werken. Met de Catalanen mag je nooit "nooit" zeggen, zeker nadat ze in de vorige ronde tegen PSG een achterstand van vier goals konden wegwerken. Toch gebeurde het op een Europees clubtoernooi nog maar 30 maal dat een team een 3-0 uit de heenwedstrijd nog kon ombuigen naar kwalificatie voor de volgende ronde. Onder hen: ook Club Brugge!.

Als er één club mag hopen, is het wel Barcelona: van de 30 kwalificaties na een 3-0 nederlaag in de Europese clubgeschiedenis nemen de blaugrana er maar liefst drie voor hun rekening. De eerste keer gebeurde dat in het seizoen 1977/1978, tijdens de achtste finales van de UEFA Cup (de huidige Europa League, nvdr) tegen het Engelse Ipswich Town. Toen won Barça de terugwedstrijd met 3-0 en bekerden ze uiteindelijk verder na strafschoppen. Het jaar nadien deden ze dat nog eens over in de achtste finales van de Europacup II tegen... Anderlecht. Barcelona zou later in de halve finales ook SK Beveren uitschakelen en de Europacup II winnen.

De derde en laatste keer dat Barcelona een 3-0 kon wegwerken was in de halve finales van de Europacup I van 1985/1986. Toen was het Zweedse IFK Göteborg het slachtoffer: Barcelona bekerde opnieuw verder na strafschoppen. Ironisch genoeg zou Barcelona de finale verliezen na strafschoppen tegen het Roemeense Steaua Boekarest.

Niet alleen Barça...

Naast Barcelona zijn er slechts twee ploegen die al meer dan éénmaals een 3-0 achterstand konden goedmaken: het Duitse Werder Bremen en... Club Brugge. Blauw-zwart realiseerde een eerste stunt in de zestiende finales van de UEFA Cup 1975/1976 tegen Ipswich Town, toen de Bruggelingen in de eerste helft drie goals scoorden en uiteindelijk verlost werden door de 4-0 van René Vandereycken. Uiteindelijk zouden ze doorstoten tot de finale, die met 3-2 verloren ging tegen Liverpool. In de UEFA Cup van 1987-1988 deden ze het in de achtste finales tegen het Duitse Borussia Dortmund: toen won Club na verlengingen met 5-0.

Bij Barcelona is het geloof in een nieuwe comeback en dus kwalificatie voor de halve finales alvast aanwezig. Zo vertelde Neymar al aan het Braziliaanse tv-station Esporte Interativo dat ze het opnieuw kunnen doen. “In de Champions League is elke wedstrijd moeilijk, maar we zijn hetzelfde team als voorheen en we kunnen het opnieuw doen. We gaan alles moeten geven, maar we geloven erin”, luidt het. Bij de bookmakers is Juventus de duidelijke favoriet om zich te plaatsen, maar ook zij zullen op hun hoede zijn: Barcelona bewees immers tegen PSG nog dat ze in staat zijn tot een verrassende remontada...