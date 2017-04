Anderlecht? Engelse pers ligt vooral wakker van Hazard: “Te timide om nieuwe Messi of Ronaldo te worden”

Vier pagina’s over Manchester United, maar geen woord over Anderlecht of de kwartfinale van donderdagavond. Dat ze de Europa League helemaal niet zo serieus nemen in Engeland, is nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden in de overzeese kranten van vandaag. Eén Belg gaat wel met alle aandacht lopen: Eden Hazard, die een veeg uit de pan kreeg van analist Gary Neville. “Hij toonde een gebrek aan maturiteit en naïviteit in de match tegen Manchester United”, was de ex-speler van Man U hard voor de Rode Duivel.

Het lijkt wel alsof er morgenavond (donderdag, nvdr) helemaal geen kwartfinale van de Europa League plaatsvindt. Zelfs het plaatselijke Manchester Evening News, nochtans dagelijks goed voor vier frisse pagina’s Manchester United-nieuws, rept er met geen woord over. Wel in die bijlage: specials over de toekomst van Ashley Young (wil blijven), Ander Herrera (toekomstige kapitein?) en Marcus Rashford (toekomstige aanvalsleider?). En een stuk over Eden Hazard, die kritiek kreeg van analist Gary Neville voor zijn prestatie op Old Trafford. Volgens de ex-speler van Manchester United bewees de prestatie van de Rode Duivel dat hij het niveau van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo niet kan halen.

Hazard leed met competitieleider Chelsea een duidelijke 2-0 nederlaag bij Manchester United afgelopen weekend. De Belg was nauwelijks te zien in de partij doordat hij middenvelder Ander Herrera een hele match op zich geplakt kreeg en daar geen oplossing voor vond.

“Is Hazard niet een beetje te timide om een monster als Messi of Cristiano Ronaldo te worden?” vraagt analist Gary Neville zich af. “Hij legde zich te makkelijk neer bij de situatie en maakte het te makkelijk voor Ander Herrera. Hij maakte het comfortabel voor zichzelf.”

Volgens Neville was Hazard niet slim genoeg in zijn positiekeuze. “Mandekking is makkelijk vol te houden centraal, maar gaat niet op de flanken. Daar kun je niet vlak naast hem gaan staan en moet je enkele meters ruimte geven. Daar had Hazard moeten blijven staan en geduldig moeten afwachten, maar in plaats daarvan toonde hij een gebrek aan maturiteit en een beetje naïviteit. Als hij de hele wedstrijd op die positie was blijven staan, was hij wel in de match geraakt. Maar het leek wel alsof hij dacht: “dit is echt een moeilijke match, ik krijg mandekking” en zich daar da nmaar gewoon bij neerlegde. Hij probeerde niet eens wat anders. Hazard toonde zich niet slim in het spelen tegen een mandekker.”