Voormalige American football-ster hangt zich op in cel

De gewezen Amerikaanse americanfootballvedette Aaron Hernandez heeft zich woensdag opgehangen in zijn cel in het Amerikaanse Shirley (Massachusetts). De 27-jarige Hernandez was vrijdag door een rechtbank in Boston nog onschuldig verklaard voor een dubbele moord in 2012. Hij was al tot levenslang veroordeeld in een andere moordzaak.

Hernandez was aangeklaagd voor het doodschieten van Daniel de Abreu en Safiro Furtado na een ruzie in een nachtclub in Boston. Na een lang beraad kwam de jury tot de conclusie dat hij alleen schuldig was aan het illegale bezit van een vuurwapen. Daarvoor riskeerde hij vier tot vijf jaar gevangenisstraf.

De voormalige NFL-ster hing zich op door het laken van zijn bed vast te knopen aan zijn celraam, meldden Amerikaanse media.

Hernandez was vorig jaar in april reeds veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord op zijn schoonbroer Odin Lloyd. Die werd op 17 juni 2013 met zes kogels om het leven gebracht op een industrieterrein vlak bij Hernandez’ woning. De 27-jarige Hernandez had op het moment van de moord een miljoenencontract bij New England Patriots.

