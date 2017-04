Deze mensen zijn ervan overtuigd dat ze ontvoerd werden door buitenaardse wezens. Ze vertellen hun bizarre verhaal

Buitenaardse wezens, bestaan ze nu of niet? Het is een vraag die de mensheid al jarenlang bezighoudt. Hoewel er (nog) geen concrete bewijzen zijn dat onze planeet al ooit aliens over de vloer heeft gekregen, zijn sommige mensen ervan overtuigd dat ze er ontmoet hebben. Meer nog, ze zouden er zelfs door ontvoerd zijn.

Op de website Reddit delen mensen van overal ter wereld hun bizarre verhalen over ontmoetingen met buitenaardse wezens. Ernstige verhalen, want grapjassen worden geweerd van de pagina.

Kampeerterrein

Mijn schoonvader zegt dat hij samen met vier andere mensen ontvoerd werd tijdens het kamperen. Ze herinneren zich allemaal dat ze gingen zwemmen en nadien iets aten op het kampeerterrein. Maar niemand weet nog dat ze teruggingen naar hun tenten. Ze werden wakker op tien meter van de plaats waar ze hun tenten hadden opgezet. Alles lag op exact dezelfde plaats.

Een slecht gevoel

Ik ben niet zeker wat er gebeurd is, maar ik heb altijd gezegd dat een ontvoering door buitenaardse wezens het voorval een beetje zou kunnen verklaren. Ik was nog een jong kind. Het was een warme zomeravond en ik ging bijna naar bed. Ik herinner me dat ik in bed zat en een slecht gevoel had. Meer dan gewoon een gevoel. Ik wist dat er iets zou gebeuren. Dat iets me zou komen halen. Alsof een gebeurtenis die mijn lichaam zich herinnerde maar mijn hoofd niet opnieuw zou gebeuren. Ik was doodsbang, maar wist niet van wat.

Ik zat nog maar enkele seconden in bed, dus het was zeker geen slaapverlamming. Toen ik rondkeek in mijn kamer om te zien of er gevaar was, was het al ochtend. Plots. Ik zat nog in pyjama, maar het was al de volgende dag. Het ene moment was ik bang ’s nachts, het andere moment was het ochtend.

Telepathie

Ik geloof dat ik al meerdere keren ontvoerd ben. Sinds mijn achtste zelfs één keer om de twee à drie jaar. Ik ben al onderzocht geweest, maar de buitenaardse wezens leken mij niets toegediend te hebben. Ze leken gewoon nieuwsgierig te zijn naar mensen. Meestal stellen ze me gewoon vragen via telepathie over hoe ik me voel en hoe het met me gaat.

De laatste ontvoering was zes maanden geleden. Ik herinner me dat ik wakker werd en figuren zag aan mijn slaapkamerraam die me naar buiten leidden. Een van hen leek zelfs gefascineerd te zijn door een van mijn honden.

Zaklampen

Negen jaar geleden ging ik kamperen met enkele vrienden. Het was rond 22 uur ’s avonds en we bevonden ons op een zeer afgelegen plaats. We zaten rond een kampvuur en luisterden naar muziek. Op een gegeven moment zagen we een licht branden op de berg aan de overkant van het meer. Een meer dat omringd was door gebergte.

Toen we het licht zagen, dachten we dat het andere kampeerders waren. We gebruikten onze zaklamp om hun aandacht te trekken. Wij schenen twee keer met onze zaklamp, en zij deden hetzelfde. Nadien schenen wij drie keer, en zij ook.

We waren al aan het brainstormen over hoe we tot bij hen zouden geraken om kennis te maken, toen het licht plots veel feller werd. Nadien begon het licht heen en weer te vliegen tussen de bergen. Daarna bleef het stil en scheen het nog enkele keren. Op dat moment hadden wij onze zaklamp al uitgedaan omdat we doodsbang waren. Ik herinner me dat ik naar mijn tent ging en mijn slaapzak over mijn hoofd trok uit angst. Toen ik wakker werd, leek alles in orde. Maar om een of andere reden lagen er een zestal dode padden voor mijn tent. Ik vraag me nog steeds af wat er gebeurd is.