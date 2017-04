Genk is klaar om geschiedenis te schrijven: “Hopelijk maakt ons vol huis het verschil”

KRC Genk ziet de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League van donderdagavond (21u05) op eigen veld tegen het Spaanse Celta de Vigo met goede hoop tegemoet. De Limburgers verloren de heenmatch in Spanje met 3-2 en moeten dus sowieso winnen om de halve finales te bereiken. Maar één doelpuntje kan volstaan... “Je weet dat je moet winnen, morgen moet het gebeuren”, verklaarde coach Albert Stuivenberg woensdagnamiddag tijdens zijn perspraatje in de Genkse Luminus Arena.

De Limburgers gingen in de heenwedstrijd van een week geleden op Spaanse bodem nipt onderuit, maar de twee uitdoelpunten bieden wel mogelijkheden. Zo volstaat een 1-0 of 2-1 thuiszege om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de poorten van de halve finales van een Europese beker open te beuken.

“Uiteraard is die 3-2 een gevaarlijk resultaat, maar zo weet je wel dat je absoluut moet winnen. We spelen altijd voor de winst en dat is nu dus niet anders”, klonk het bij de Genkse coach, die over een fitte kern beschikt. “Iedereen leeft enorm naar de wedstrijd toe, er staat veel op het spel en de focus is er.”

Genk is al weken in uitstekende doen en is ook in Play-off IIb autoritair leider met het maximum van de punten. Het won dit seizoen Europees zeven van zijn acht thuiswedstrijden (alleen tegen AA Gent werd 1-1 gelijkgespeeld) en verloor nog geen enkele keer voor eigen publiek. Celta van zijn kant doet het buitenshuis dan weer bijzonder goed en won zijn laatste drie Europese duels (tegen Panathinaikos, Shakhtar Donetsk en Krasnodar) met 0-2.

“Zij zullen opnieuw proberen om vroeg druk te zetten. Ze moeten dan wel minder risico’s nemen, maar hun kracht ligt ook in het vooruit voetballen. Ik denk wel dat Celta ditmaal het middenveld wat meer zal overslaan en dat hun diepe spits Guidetti wat sneller gezocht zal worden als aanspeelpunt”, aldus Stuivenberg. “We weten wat ons te doen staat.”

“Dat we in een uitverkocht stadion spelen, is fantastisch. De club en de ploeg verdienen die steun ook. Hopelijk maakt ons vol huis het verschil”, aldus de Nederlander. “We zijn een strijdbaar team dat aantrekkelijk voetbal speelt en het publiek probeert te vermaken. Hopelijk kan hun steun wat extra kracht losmaken om een goed resultaat te behalen.”

Enkele dagen geleden riep de club zelf al op om de ploeg een hart onder de riem te steken. “De Luminus Arena zal uitverkocht zijn en moet daveren van de eerste minuut tot de laatste”, klonk het toen. “We kleuren ons legioen helemaal blauw. Trek een blauwe jas of trui aan, haal je Genk shirt uit de kast, vlaggen, sjaals, alles wat blauw is doe het aan of neem het mee! Bij een historische avond hoort een legendarisch legioen.”

Mathew Ryan: “Mooie kans om geschiedenis te schrijven”

“Als voetballer droom je van wedstrijden als deze, hopelijk kunnen we morgen winnen en zo nog meer geschiedenis schrijven voor deze club”, verklaarde Genk-doelman Mathew Ryan tijdens zijn perspraatje.

De van Valencia gehuurde doelman weet wat het is om in de kwartfinales van de Europa League te staan, twee seizoenen geleden stond hij met Club Brugge nog bij de laatste acht (Club verloor toen van Dnipro). “Voor zo’n wedstrijden doe je het als voetballer. Je weet hoe leuk het is om zo’n matchen te spelen. Bovendien maken we nog kans om door te stoten naar de halve finales, dit is dus een mooie kans om nog meer geschiedenis te schrijven en we willen dat ons Europees avontuur nog blijft duren”, klonk het bij de 25-jarige Australiër.

Ryan kreeg in de eerste helft van de heenmatch in Vigo drie goals om de oren. “Als doelman is zoiets nooit leuk, je kan er alleen maar van leren en proberen beter te doen. Ikzelf probeer elke dag te verbeteren en boek al een hele tijd vooruitgang. Dat we tegen een Spaans team uitkomen, is wel speciaal voor mij. Ik beschouw de Primera Division misschien wel als een van de sterkste competities ter wereld”, aldus Ryan, die na dit seizoen opnieuw naar Valencia trekt. “Ik weet niet of zij de wedstrijd tegen Celta zullen volgen. Ik denk nu alleen aan mijzelf, Genk en de match van morgen.”

“Dat we voor een vol huis spelen, zal ons een goed gevoel geven”, verklaarde ook doelman Mat Ryan. “Die twaalfde man is echt een voordeel. Hopelijk staan ze vol achter ons en werkt dat intimiderend voor de tegenstander.”