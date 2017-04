Mourinho arrogant voor komst Anderlecht: “Even gemotiveerd zijn als hen zou moeten volstaan”

Was José Mourinho voor de heenmatch in Anderlecht nog vol respect voor paars-wit, dan was dat bij zijn terugkeer in Manchester wel heel anders. Volgens de Portugees komt het wel goed met Man U op voorwaarde dat ze evenveel motivatie aan de dag leggen als paars-wit. "We hebben in Brussel immers al laten zien dat we een sterker team zijn."

“We zullen gemotiveerd moeten zijn tegen Anderlecht. We zijn een grote club die in de Europa League is moeten starten. Dan is het logisch dat je in de groepsfase en in de maanden september en oktober nog niet op de toppen van je tenen loopt. Maar nu zitten we in de kwartfinales. In dit stadium van de competitie moeten wij enorm gemotiveerd zijn. Voor morgen zullen we minstens even gemotiveerd moeten zijn als Anderlecht. Wij hebben immers in Brussel al laten zien dat we een sterker team zijn.”

“Als Anderlecht niet scoort, gaan wij door. Dat zal Anderlecht ook weten en het zal hun manier van spelen beïnvloeden. Het klopt dat wij niet de beste thuisreputatie hebben in de eigen competitie, maar in de Europa League is het een ander verhaal. Wij gaan niet voor een 0-0. Tegen Rostov stonden we voor dezelfde situatie na de 1-1 in Rusland, maar zijn we ook voor de zege gegaan. Ook tegen Anderlecht zullen we moeten proberen te winnen.