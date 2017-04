Indrukwekkende belangstelling en beveiliging voor persconferentie Mourinho voor match tegen Anderlecht

Het is altijd wat speciaals, een persconferentie van José Mourinho, maar die van voor de kwartfinale in de Europa League tegen Anderlecht werd wel zeer druk bijgewoond in de indrukwekkende persruimte. Zo stonden er maar liefst twintig verschillende camera's klaar om de woorden van The Special One te registreren. Er waren om en bij de vijftig journalisten aanwezig.

Het trainingscomplex van Manchester United, dat ver buiten de stad gelegen is, is overigens ontzettend beveiligd. Er is maar één smalle toegangsweg tot het domein. Om dat binnen te raken, moet je drie security-agenten en twee slagbomen voorbij. Daarna moeten zelfs de aanwezige media nog eens uitgebreid gefouilleerd worden bij het binnengaan van het gebouw, terwijl alle tassen doorzocht werden.