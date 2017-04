Panama Papers: Brussels parket seponeert dossier van overleden Belgacom-CEO

Brussel - Het onderzoek dat in het kader van de Panama Papers gevoerd werd naar Didier Bellens, de CEO van Belgacom die in februari 2016 overleed, is stopgezet, zo is woensdag van het parket van Brussel vernomen. Het parket bevestigde hiermee een bericht van De Tijd. De krant meldde woensdag dat het parket zijn opsporingsonderzoek naar de belastingconstructie van Bellens had gestaakt omdat de ex-topman van Belgacom overleden is.

Volgens de Panama Papers, miljoenen gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, was Didier Bellens directeur van twee offshorefirma’s op de Britse Maagdeneilanden terwijl hij aan het hoofd stond van Belgacom. Hij was vanaf augustus 2007 een van de directeurs van Calpe Investment en van Calpe Management. Bellens nam in juni 2015 ontslag uit deze functies. Bij Belgacom was hij in november 2013 ontslagen.

Een van de beheerders van Calpe Investment en Calpe Management was Giovanni Paganini Marana, een trader die zowat 120 miljoen euro van zijn cliënten verloor voordat hij in september 2012 zelfmoord pleegde. Een andere financier, die in september 2012 door een Londense rechtbank tot een boete van 900.000 pond veroordeeld werd wegens marktmanipulatie, stond ook in het organigram van de twee offshorevennootschappen.