Anderlecht is geland in Manchester, waar het donderdag speelt op het veld van het grote Manchester United in de terugmatch van de kwartfinale van de Europa League (heenmatch 1-1). Onze reporter Wim Conings reisde mee in het zog van de Brusselaars en doet om 18u30 verslag van de persconferentie van Anderlecht-trainer Weiler.