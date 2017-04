René Weiler: "Kwalificatie op Old Trafford is mogelijk, maar je moet toch realistisch zijn"

Anderlecht is geland in Manchester, waar het donderdag speelt op het veld van het grote Manchester United in de terugmatch van de kwartfinale van de Europa League (heenmatch 1-1). Onze reporter Wim Conings reisde mee in het zog van de Brusselaars en volgde de persconferentie van Anderlecht-trainer Weiler.

Anderlecht staat voor zijn moeilijkste week van het seizoen. Donderdag wacht Manchester United, zondag staat de kraker tegen Club Brugge op het programma. Een match die wel eens cruciaal zou kunnen zijn in de titelstrijd. "Het is moeilijker dan normaal om onze aandacht te verdelen tussen de komende twee matchen", geeft Weiler toe. "Manchester United en Club Brugge zijn twee ploegen die allebei een sterke match kunnen spelen tegen ons. Ik begrijp dat jullie zeggen dat we met ons sterkste team moeten spelen morgen. Maar ik heb ook andere dingen in mijn hoofd. Normaal moet je met de sterkste elf spelen, maar ik heb ook de sterkste zestien of zeventien. Het is moeilijk om elke drie dagen dezelfde elfde op hun top te hebben. De spelers begrijpen dat de situatie moeilijk is. We kunnen niet elke match dezelfde elf opstellen. Ik probeer een evenwicht te vinden tussen de Europese matchen en de competitiewedstrijden. Gelukkig is de sfeer in de groep goed. De spelers maken hier geen problemen van. Dat het bestuur zegt dat de competitie belangrijker is? Dat begrijp ik, maar ik vind vooral de volgende match belangrijk."

Weiler beseft dat ondanks de 1-1 in de heenmatch, de kans om door te stoten voor Anderlecht niet al te groot is. "Kwalificatie op Old Trafford is mogelijk, maar je moet toch realistisch zijn. Ze hebben al meer dan 20 matchen niet verloren. Het zal heel zwaar zijn. We hebben een perfecte match nodig van iedereen en ook nog eens héél veel geluk. Het zal niet aan ons zijn om te beslissen hoe we gaan spelen. Manchester United zal het spel dicteren. We zullen niet voor het eigen doel blijven hangen, maar het zal zaak zijn op het juiste moment eruit te komen. Volgens mij is het veld hier groter dan op Anderlecht. Althans, die indruk had ik toch. Ik heb het niet kunnen meten (lacht). Voor de spelers is het alleen maar extra motivatie om hier op Old Trafford te mogen spelen. Dat Mourinho het over motivatie had? Hij is beslagen. Volgens mij is dit een manier om zijn groep op scherp te zetten."