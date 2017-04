Borussia Dortmund krijgt aanmoedigingen van speciale gast in Monaco

Borussia Dortmund krijgt woensdag bijzondere steun tijdens het duel met Monaco voor een plek in de halve finales van de Champions League. Enkele uren voor de terugwedstrijd van de kwartfinale in het Stade Louis II kwam Marc Bartra aan in het prinsdom. De verdediger raakte vorige week dinsdag gewond bij de aanslag op de spelersbus van Dortmund.