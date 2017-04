Belgische voetbalbond maakt namen acht semiprofessionele scheidsrechters bekend

Brussel - Het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag de acht Belgische scheidsrechters bekendgemaakt die vanaf volgend jaar kunnen genieten van een semiprofessioneel contract voor twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. “Inzake de professionalisering van de Belgische arbitrage blijft de KBVB progressie maken”, klinkt het.

Met Sébastien Delferière (35), Bart Vertenten (28), Alexandre Boucaut (36), Jonathan Lardot (33), Erik Lambrechts (32) en Lawrence Visser (27) worden zes van de zeven internationale scheidsrechters vanaf 1 juli semiprofs. Ook Nathan Verboomen (28) en Bram Van Driessche (32) stappen mee in het project. Industrieel ingenieur Nicolas Laforge (30), de zevende Belgische ref met een UEFA-badge, kon niet tot een overeenkomst komen met zijn werkgever Total.

Vaste oefensessies

Als semiprof moeten de refs op twee vaste tijdstippen beschikbaar zijn voor trainingen op het Belgian Football Center in Tubeke. Die oefensessies zullen op dinsdag (hele dag) en donderdagnamiddag doorgaan. Omdat de meeste refs naast hun activiteiten als scheidsrechter nog een andere job uitoefenen, gaf de KBVB hen een maand om tot een akkoord te komen over een deeltijdse tewerkstelling bij hun huidige werkgever. Behalve een vast maandloon bovenop hun vergoeding per wedstrijd, zullen de semiprofs kunnen rekenen op een verzekering voor langdurige blessures. De scheidsrechtersbaas benadrukte dat het semiprofessioneel statuut geen invloed zal hebben op de aanduidingen.

Frank De Bleeckere was de laatste Belgische scheidsrechter die bij de Europese elite hoorde. Foto: AFP

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist, talentenbegeleider Frank De Bleeckere en Koen De Brabander, CEO van de KBVB, legden voor volgend seizoen acht semiprofs onder contract. Het jaar daarop wordt dat aantal uitgebreid tot tien scheidsrechters, vanaf 1 juli 2019 kunnen twaalf refs genieten van het semiprofessioneel statuut. Door onder meer het pad van de professionalisering te kiezen, wil de KBVB op middellange termijn meer Belgische scheidsrechters naar de Europese top loodsen. “Er moet opnieuw minstens één scheidsrechter bij de elite van de UEFA zitten. Die refs komen in aanmerking voor Champions League-wedstrijden en het EK of het WK. Die leemte die België al zes jaar heeft, moeten we opvullen. Dat moet onze grootste doelstelling zijn. Met de ondersteuning en omkadering die we onze refs zullen aanbieden, zijn we zeker op de goede weg”, zei De Bleeckere zaterdag in een interview met Belga. De voormalige topscheidsrechter was tijdens het WK van Zuid-Afrika in 2010 de laatste Belgische ref op een groot toernooi.

(belga)