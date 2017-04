Letland voor de derde keer in zee met bondscoach Starkovs

Aleksandrs Starkovs is voor de derde keer in zijn carrière aangesteld als bondscoach van het Letse nationale voetbalelftal. Dat heeft de plaatselijke bond woensdag bekendgemaakt. De 61-jarige Starkovs zal de Baltische staat coachen tijdens de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland en wordt verwacht ook aan het roer te staan op weg naar het EK 2020. Starkovs is de opvolger van Marians Pahars, die eind maart opstapte na een 0-5 nederlaag in de vriendschappelijke interland tegen Georgië.